من ينقذ الاتحاد ومن يرعى الأهلي..؟!

الأماكن كما عهدتها أول مرة في مدينة جدة المتسامحة..

..في كل شوارعها قد تجد من يمنحك الابتسامة في عز زحام لا تملك أمامه إلا أن تقول هل زاد عدد الزوار أم أن المركبات تتضاعف يوما بعد آخر..

..مباراة للأهلي ضاق معها شارع التحلية وأخرى للاتحاد تم على إثرها اعتبار شارع الصحافة خارج الخدمة مع أن الحد الفاصل بين المرور والاتحاد أمتار ليس إلا..

..الهدف من هذه الإشارة التذكير أن في جدة ملعب وآخر نتوق الى منح الأهلي والاتحاد فرصة زيارتهما ولو في الأسبوع مرة أو مرتين..

..الملعب الجوهرة قريب من العمل فيه والعمل عليه لكن الملعب الآخر لم يزل على رأي أحد العاملين فيه في ذمة المقاول..!!

..ولأن الإحباط وصل بنا مداه فلا بأس أن نستحث همم الرئيس العام لرعاية الشباب بضرورة الوقوف على أسباب تعثر هذا الملعب الذي يشكل أهمية قصوى للاتحاد والأهلي في ظل الزحام اللي تعاني منه جدة وتحديدا الصحافة والتحلية حيث مقر الناديين..!!

..أما الشرائع فهو حل كوارثي جعل من الأهلي والاتحاد كل مبارياتهما خارج أرضهما مع احترامي لمن يقول لا فرق..!!

...القضية ليست في المسافة بل في معسكر ينقسم إلى قسمين فيه الأجانب يسلكون خطا ومعسكرا آخر والبقية خطا آخر ومعسكرا آخر لدرجة أن الأهلي لتجاوز هذه المعضلة قرر أن يكون الطائف الحل الأخير وهنا تبدو المعضلة أكبر..!

..أنت ياسمو الرئيس العام تدرك أن كرة القدم ملعب أولا، وتدرك أن شح الملاعب إلى ما قبل مكرمة المليك هي المسيطر على حوارات كل الرياضيين، ومن هذا المنطلق نتمنى أن تجدوا حلا للأهلي والاتحاد يحميهم من غربة العامين..!

..وفي جانب آخر من جوانب الاستثمار تساءلت مع المتسائلين إلى أي مدى أنديتنا وبالذات الهلال والاتحاد والنصر نجحت في عقد صفقات رعاية مربحة..؟

..أسأل بعد أن أوصل كل ناد من الثلاثة رقمه إلى الأعلى من باب إثارة قد تكون مقبولة إلا في العقود..!!

..الأهلي داخل منظومة التفاوض لكن بطريقته الهادئة وإن أعلن لن يقول إلا الحقيقة التي هي الأساس في خطاب الأهلي الرسمي مع جماهيره..!!

..ولا يعني هذا أنني راض كما هو جمهور الأهلي عن ملف الرعاية في النادي والذي لا ندري هل وصل شرق البلاد أو غربها..

..سؤالي الذي أطرحه اليوم سبق وأن طرحته هنا غير مرة وفي مواقع أخرى من يسرب أسرار فريق القدم بالنادي الأهلي للإعلام بل ولجهة إعلامية محددة..؟

..كل يوم خبر غير شكل وفيه من الدقة ما جعلني أطرح هذا السؤال مع الأخذ في الاعتبار أن هذا يسجل للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وليس ضدها..

..لكنه أيضا يسجل ضد من يبيع ناديه مقابل صوره..!



*نقلا عن عكاظ السعودية