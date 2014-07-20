اللجوء لسقف مجموع رواتب الأندية (Salary Cap) هو الحل الأمثل في الكرة السعودية، لتأسيس نظام مالي حقيقي يتواكب مع واقع مستويات اللاعبين المحليين، وحجم إمكانياتهم ومدى تأثيرهم.



ولو افترضنا أن كل فريق في الدوري السعودي، يضم 20 لاعباً محلياً في قائمته، فإن وضع سقف لمجموع رواتب اللاعبين المحليين (العقود السنوية) لكل ناد، بمقدار 40 مليون ريال (على سبيل المثال).. فإن كل ناد سيتحرك ماليًا داخل هذا السقف بكل قسط وعدل، وسيوزع الرواتب حسب الأحقية، ولن يمنح اللاعب الذي يجلس على دكته، نفس الراتب السنوي الذي يتقاضاه أحد أعمدة الفريق!



وبالطبع لا يمكن اختراق سقف الرواتب السنوية إلا من تحت الطاولة، بالعقود البديلة، أو الشيكات العائلية عن طريق أطراف ذات صلة باللاعب... ولكن لا توجد أي جهة قضائية تضمن حقوق اللاعب في حال تم وعده بمبالغ خارج العقد الرسمي، وفي الغالب لن يجرؤ على تقديم شكوى على ناديه، لأنه سيثبت تهمة التجاوز وسيتعرض وناديه لعقوبات كبيرة!.



سقف مجموع الرواتب (العقود) السنوية سيكون الضابط للتعامل المالي في الكرة السعودية، وفضلا عن أنه سيقتل التضخم الحاصل في عقود اللاعبين السعوديين، فهو سيجعل المنافسة عادلة وسيلغي احتكار اللاعبين النجوم.

*نقلا عن النادي السعودية