الصحف البرازيلية: دونغا مدرباً للمنتخب الوطني

أفادت بعض المصادر الصحافية في البرازيل أن كارلوس دونغا، اللاعب الدولي السابق، سيعود لشغل منصب المدير الفني للمنتخب البرازيلي من جديد خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية: "دونغا يعود مرة أخرى إلى المنتخب البرازيلي".

وأشارت الصحيفة البرازيلية بجانب بعض وسائل الإعلام الأخرى إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سوف يعلن عودة دونغا، الفائز بلقب كأس العالم عام 1994 مع منتخب السامبا، رسميا لقيادة منتخب البلاد غدا الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة "زيرو هورا" اليومية التي تصدر في مدينة بورتو أليغري: "كل شيء تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي بين خوسيه ماريا مارين، رئيس اتحاد الكرة، وماركو بولو ديل نيرو النائب الحالي والرئيس المستقبلي للاتحاد، وجيلمار رينالدي المنسق الفني للاتحاد".

وألمحت بعض وسائل الإعلام البرازيلية إلى أن رينالدي كان صديقا وزميلا قديما للمخضرم دونغا في نادي "انترناسيونال" بمدينة بورتو أليغري، وهو من رشحه لخلافة المدير الفني السابق لويز فليبي سكولاري.

وتقدم سكولاري باستقالته من منصب المدير الفني بعد الأداء المخزي للمنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم 2014 التي احتل فيها المركز الرابع بعد استقبال شباكه عشرة أهداف خلال المباراتين الأخيرتين له أمام كل من ألمانيا 7/1 في الدور قبل النهائي، وهولندا 3/صفر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأكدت التقارير الصحافية أن دونغا كان قاب قوسين أو أدنى من تولي قيادة منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم قبل أن يبرز اسمه كمرشح لخلافة سكولاري في منصب المدير الفني لمنتخب السامبا، مما دفعه إلى تغيير وجهته ليعود مرة أخرى لقيادة منتخب بلاده.