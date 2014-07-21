محمد نور و(بطولة) ساهر

محمد نور اللاعب والنجم الكبير الذي عاد قبل اشهر الى بيته الثاني الاتحاد النادي الذي جعل له اسما معروفا وقدمه لعالم الأضواء والمشاهير من يصدق(الصدمة)التي تعرض لها هذا القائد (القدوة)الذي رغب ان يكون نموذجا في الحضور والانضباط وصفحة جديدة سوف يبدأها مع هذه العودة يؤكد من خلالها انه استفاد من درس(النصر)الشيء الكثير واهم ما تعلمه ذلك المثل القائل(من ترك داره قل مقداره)حيث وجد انه ممنوع من السفر والمغادرة مع زملائه اللاعبين الى هولندا لإقامة معسكر تم الإعداد له مبكرا حتى يسدد (مخالفات)مرورية عليه وصلت لمبلغ تجاوز200الف ريال والسبب(ساهر) وآه وآهين وألف من ساهر فهي(أم المصائب)التي تعمدت ان تضعه في هذا الموقف الحرج جدا وتشويه سمعته عند محبيه رغبة من هذه(الماكرة)إثبات لمن لم يكن يصدق على انه لاعب متمرد فوق(القانون) فقدمت الدليل.

ـ صدمة كبيرة لم يتوقعها اللاعب والنجم المحبوب من هذه التي تدعى(ساهر)فهي تريد ابتزازه لتستفيد من ثرائه كواحد من أغنى اللاعبين السعوديين فاختارت هذا التوقيت تحديدا ليواجه الامر (الواقع)في الوقت الصعب المذكر بمقولة طارق بن زياد(البحر من خلفكم والعدو أمامكم )ليصبح نور امام خيارين(ياحرام)اما تسديدالمخالفات بذلك الرقم(المخيف)حتى وان كان لايعني له شيئا ليكون في مقدمة المسافرين والمتواجدين في المعسكر الخارجي او يجد نفسه امام المفاجأة العظمى انه(out of order)يعني بالدلع البلدي المكاوي (تتوحبيبي اقعد في مكة مافي سفر).

ـ وبما ان اللاعب العملاق يملك في جعبة السنين(الخبرة)الكافية في طريقة التعامل مع هذه الحالة (الغبية) جدا التي لن(تنطلي)عليه حيث لن يقبل ان يصبح طعما عند المجرمة(ساهر)ولن يرضخ لابتزازها ومحاولة (مسكه من اليد يلي توجعه)اذ انه سيمتنع عن دفع المخالفة الكبيرة وليس مهما ان يسافر بصحبة ورفقة زملائه والجهازيين الاداري والفني فالكل بمافيها إدارة النادي والجماهير الاتحادية سوف يلتمسون له العذر بعدما يقوم بالعمل(البطولي)التاريخي الذي يثبت براءته وبالتالي(يفضح)للملأ حجم الجريمة الفظيعة الشنعاء التي أقدمت عليها(ساهر)ظنا منها بأنه(لحم طري من السهل أكله)متناسية ان هذا محمد نور (الخبير)جدا بمثل هذه الحركات وان كان هناك(غلابة)مشيت عليهم فهو(البطل)المغوار الذي سيثأر لهم عن طريق تقديم صك براءته وادانة(ساهر)امام العالم كله لتصبح هذه المفترية(المستهترة)بالقوانين والأنظمة من خلال هذه(الفضيحة)عبرة لمن لا يعتبر وأنها اختارت(الشخص الغلط)لتلعب معه هذه اللعبة الوسخة في هذا التوقيت تحديدا حيث ستدفع الثمن(غاليا)من سمعتها لتفقد عند كل الناس(مصداقيتها)والثقة تجاه القائمين عليها.

ـ اخشى ما أخشاه انني ظلمت(ساهر)فهذه المخالفات بحجمها الكبير تعمدت إظهارها في هذا التوقيت ليس لانها لاترغب من محمدنور السفر مع زملائه او إحراجه مع جماهير الاتحاد ومحبيه بقدرما انها (متعاطفة)مع سنه ومكانته المرموقة ولاعب نجم كبير من حقه ان(يتدلل)على ناديه ،يلعب وقت ما يبغى يلعب ويسافر في الوقت الذي يراه مناسبا له فحبت ان تفاجئه بهذه الخدمة(الخاصة)جدا تقديرا لنجوميته وحجم تفانيه و(إخلاصه)لناديه الاتحاد كهدية منها حتى تجد له المبرر و(العذر)المقنع لعدم سفره ويبقى في نظر زملائه اللاعبين هو القائد والنموذج(القدوة)اما مسألة تسديد مبلغ المخالفات فبعد النجاح الكبير الذي حققه كـ(ممثل)رائع في مسلسل شباب(البومبة)عفوا البومب فبالإمكان تعويضه بالتعاقد معه فهو لاعب نجم شباك وأحلى وأجمل وأفضل المسلسلات لما يكون (بطلها)محمدنور فقد تعود عليها بدرجة امتياز .

*نقلا عن الرياضية السعودية