موسم نار للأندية السعودية

انتهى مونديال البرازيل وطار المانشفت باللقب بعد أن كان الأجدر والأحق والأكثر رغبة واستعدادا لتحقيقه !!

كتبنا عن كأس العالم بعد أن تابعناه بشغف وابتعدنا قليلا عن أنديتنا وتحضيراتها للموسم الجديد!!

في الاتحاد ألمس عملا إداريا على أعلى مستوى وتجهيزا فنيا سواء كان استقطاب لاعبين محترفين غير سعوديين أو حتى المحليين وتحديدا في اللاعب صالح القميزي!! يكتمل عقد اللاعبين الأجانب الأربعة بمجهود خرافي من رئيس النادي وبدعم لا محدود من أخيه العضو المؤثر منصور.

لم يعد أمام الاتحاد عميد آسيا والذي غادر بالأمس الى معسكره الإعدادي في هولندا إلا توفيق الله عز وجل أولا ثم كيفية استفادة المدير الفني خالد القروني من ما وفرته له الإدارة من أدوات واحتياجات سواء فنية أو حتى إدارية!!

وإذا أراد القروني قيادة العميد الى مرافئ البطولات واولها بطولة آسيا وهو بلا شك يريد ذلك لكونه المسؤول الأول عن الفريق فنيا فعليه أن يدرك أن الإدارة بذلت جهدا كبيرا وخارقا لتحقيق طلباته وعليه ان يستفيد من كل هذه الإمكانات التي وفرت للفريق والتعامل مع هذه المميزات من خلال توظيف اللاعبين التوظيف الأمثل داخل المستطيل الأخضر.

في الهلال أعتقد أن كل أنصاره يأملون مثلهم مثل أنصار الاتحاد على البطولة الآسيوية بعد أن أكملت الإدارة الهلالية عقد لاعبيها الأجانب وبعد التعاقد مع المدرب الروماني الذي خلف الوطني سامي الجابر!!

معسكر خارجي للهلال ومباريات ودية كشفت رغبة الفريق في الدخول الى المعترك الآسيوي وهو في جاهزية تامة ووضح مدى الاهتمام بالإعداد من خلال تواجد رئيس النادي الأمير عبدالرحمن بن مساعد في معسكر الفريق خلال الأيام الماضية!!

في النصر مازال البحث جاريا عن رابع المحترفين بعد أن انهوا التعاقد مع ثلاثة منهم بالإضافة الى التعاقد مع كانيدا قبل بداية فترة الإعداد المحلية وهو التعاقد الذي مازال مصدر خلاف بين النصراويين!!

الأهلي مازال في فترة إعداد أولية بالتعاقد مع السوري عمر السومة وإعادة بالمينو من جديد بعد أن أثبتت الأيام حاجة الفريق لخدمات لاعب بمواصفات هذا الكولمبي!!

ننتظر موسما ساخنا سيكون مردوده إيجابيا للكرة السعودية!!

*نقلا عن عكاظ السعودية