أضخم عقد رعاية !!

• الاستثمار الرياضي في السنوات الأخيرة أصبح القاسم المشترك بين الكثير من الأندية والشركات خصوصاً على الصعيد العالمي، وذلك باعتبار أنه مجال خصب لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الثروة بالنسبة للشركات، في المقابل هو أكثر من يساهم في رفع أرباح الأندية والتي ترتفع عادة بشكل ايجابي مع زيادة عدد الرعاة وزيادة قيمة عقود الرعاية.

• يمكن القياس على هذا الفكر الاستثماري أعلاه من خلال تجربة نادي موناكو الفرنسي حيث هبط إلى الدرجة الثانية عام 2010/2011 ووصل إلى أدنى مستوى عام 2011/2012 حين احتل المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعد مضي الجولة رقم 18 بالتالي الأمور أصبحت شبه محسومة نحو الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة.

• في شهر 11 عام 2011 تم الإعلان عن خبر الاستحواذ على حصة الأغلبية في أسهم النادي بنسبة 67% من قبل شركة موناكو سبورت الاستثمارية والتي تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال الروسي الشهير ديمتري ريبولوفليف في مقابل احتفاظ إمارة موناكو بنسبة 33% ولعل تلك النقلة النوعية الاستثمارية قد قلبت الأمور رأساً على عقب حيث عوض الفريق الأحمر مسيرة الإخفاق السابق واحتل المركز الثامن في نهاية ذلك الموسم وحصد الفريق درجة النجاح الكاملة عام 2012/2013 بعد أن توج ببطولة دوري الدرجة الثانية.

• عام 2013/2014 كان عام الحصاد والتألق لموناكو حيث احتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي بعد منافسة شرسة مع نادي باريس سان جرمان وتصدر المشهد الأوروبي من خلال إجمالي إنفاق كبير وغير مسبوق بلغ 170 مليون يورو تمثلت في عدة صفقات مدوية أبرزها الكولومبي فالكاو القادم من اتيلتكو مدريد وثنائي بورتو البرتغالي جواو متوينيو والكولومبي جايمس رودريغيز هداف كأس العالم الأخيرة ولعل هنا الشيء بالشيء يذكر في العام الماضي بلغت قيمة انتقال الساحر رودريغيز إلى الفريق الأحمر مبلغ 40 مليون يورو بينما في الأسبوع الماضي عرض نادي ريال مدريد مبلغ 85 مليون يورو مقابل الظفر اللاعب.

• كلمة أخيرة: يوم الخميس الماضي أعلنت شركة أديداس الألمانية عن صفقة رعاية قميص نادي مانشستر يونايتد لمدة 10 سنوات بمبلغ ضخم وقياسي بلغ 1.3 مليار دولار.

*نقلا عن النادي السعودية