أحلام الرئيس الطائر

بدأت الأندية تستعد بقوة للموسم الجديد .. ومثل المواسم الماضية يريد الجميع الفوز بكل البطولات .. وهذا حق مشروع ولكنه يدل على أن أنديتنا بدائية ولا تعرف شيئا اسمه أولويات .. أنديتنا تؤمن بالإدارة بالبركة .. إدارة كل يوم بيومه .. والتي تعتمد في أساسها على العشوائية واتخاذ القرارات حسب الظروف.

ما يدمر أنديتنا أنها تبدأ كل موسم بطموحات عالية .. كل رئيس يجلس مع نفسه ويطلق العنان لخياله فيتصور نفسه يحتضن الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد .. والآسيوية بالمرة .. فما المانع سيكون موسما استثنائيا هذه المرة .. من حقهم فالأحلام ببلاش .. يرددون مقولة متوارثة قالها رجل غير حكيم "هذا الموسم سننافس على جميع البطولات".

في أوروبا لا تنافس الأندية الكبيرة على جميع البطولات بل إنها باستمرار تلعب الأدوار الأولى في الكأس بالصف الثاني ولا تبدأ في وضع الكأس في الحسبان إلا في دور الأربعة .. مانشيستر وبرشلونة والريال لا تعد الجماهير بالمنافسة على جميع البطولات.

عندنا أندية لم تحقق بطولة من عشرات السنين وتعد المحبين بكل البطولات حتى التي لا تشارك فيها .. لن ينجح ناد ما لم يكن واقعياً في طموحاته .. يجب أن يختار بطولة واحدة ويركز عليها بشكل أكبر من بقية البطولات .. فكثرة الإصابات التي تعانيها الكرة السعودية سببها أن الرئيس يريد جميع البطولات .. فتستهلك الأندية لاعبيها وتخرج نهاية الموسم بلا بطولات وقائمة لا تنتهي من الإصابات.

من خلال مستويات الموسم الماضي أجد أن أندية الهلال والنصر والشباب مؤهلة لتحقيق الدوري .. الاتحاد من الصعب أن ينافس على الدوري لذلك يجب أن يضع كل قوته في البطولة الآسيوية .. التركيز على الآسيوية هو الطريق الوحيد لتحقيقها .. الأهلي لا أجده قادرا على تحقيق الدوري .. لذلك أنصحه بالتركيز على الكأسين. بقية الفرق قد تحقق نتائج جيدة ولكنها غير مؤهلة لتحقيق بطولة. الصاعدان الجديدان ومن نجوا من الهبوط الموسم الماضي هدفكم الذي لا تحيدون عنه هذه السنة هو البقاء في الممتاز لسنة مقبلة.

مشكلة الطموحات الكبيرة أنها تجلب معها الإحباطات الكبيرة .. فلا يكاد الموسم ينطلق إلا ويُطرد نصف المدربين. والجماهير .. الله يعين الجماهير .. دائما غاضبة. فارحموا أنفسكم وجماهيركم وضعوا أهدافا قابلة للتحقيق .. قبل أن تحولكم الجماهير للتحقيق.

مع القرآن:

أحرص كل يوم على متابعة برنامج الشيخ صالح المغامسي الذي تعرضه القناة الأولى في شهر رمضان قبل أذان المغرب .. ففي هذا البرنامج الكثير لأتعلمه عن عظمة ودقة وإعجاز كتاب الله .. الجميل في الشيخ صالح أنه يملك شخصية لطيفة ودودة تدخل القلب بمجرد أن يتكلم .. فالعلم عندما ينعكس على صاحبه ويهذبه فهو بلاشك علم نافع.





*نقلاً عن الرياضية السعودية