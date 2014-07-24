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23 يوليو 2014

من افتتاح دورة ألعاب دول الكومنولث في غلاسكو الأسكوتلاندية من افتتاح دورة ألعاب دول الكومنولث في غلاسكو الأسكوتلاندية الخميس 26 رمضان 1435 هـ - 24 يوليو 2014
الملكة إليزابيث تحي الجماهيير بإفتتاح دورة ألعاب دول الكومنولث الملكة إليزابيث تحي الجماهيير بإفتتاح دورة ألعاب دول الكومنولث الخميس 26 رمضان 1435 هـ - 24 يوليو 2014
لندن تستعد لـ"الرغبي" بكرة تتوسط كناري وارف لندن تستعد لـ"الرغبي" بكرة تتوسط كناري وارف الخميس 26 رمضان 1435 هـ - 24 يوليو 2014
الهنود.. وصلوا الهنود.. وصلوا الخميس 26 رمضان 1435 هـ - 24 يوليو 2014
جماهير دينامو كييف وشاختار دونيتسك بمظاهرة تطالب بتوحيد أوكرانيا جماهير دينامو كييف وشاختار دونيتسك بمظاهرة تطالب بتوحيد أوكرانيا الخميس 26 رمضان 1435 هـ - 24 يوليو 2014
أرون هيرنانديز نجم لعبة الرغبي في المحكمة لسماع أقواله حول قضية قتل أرون هيرنانديز نجم لعبة الرغبي في المحكمة لسماع أقواله حول قضية قتل الخميس 26 رمضان 1435 هـ - 24 يوليو 2014
جريج دايك، رئيس لتحلد كرة القدم الإنجليزي، في طريقه للبرلمان البريطاني جريج دايك، رئيس لتحلد كرة القدم الإنجليزي، في طريقه للبرلمان البريطاني الخميس 26 رمضان 1435 هـ - 24 يوليو 2014
ماتيو في يومه الأول كـ"برشلوني" ماتيو في يومه الأول كـ"برشلوني" الخميس 26 رمضان 1435 هـ - 24 يوليو 2014
الغريمان سوياً..بحثاً عن دولة موحدة ! الغريمان سوياً..بحثاً عن دولة موحدة ! الخميس 26 رمضان 1435 هـ - 24 يوليو 2014

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