النقل التلفزيوني ولجان الاتحاد

توقيع مجموعة MBC مع شركة متخصصة في الإنتاج الرياضي منح شيئاً من الأمل لعشاق ومتابعي منافسات كرة القدم السعودية.

ـ كناقد رياضي ومتابع للكرة السعودية لا يعنيني من ينال حقوق النقل بقدر ما يهمني جودة النقل.

ـ إبرام مجموعة MBC للعقد مع الشركة المتخصصة في الانتاج الرياضي يعني لي شخصياً أحد أمرين .. إما أن المجموعة قريبة من نيل حقوق منافسات الدوري السعودي للموسم المقبل أو أنها تبعث برسالة للقائمين على ملف وكراسة حقوق النقل وللجماهير السعودية بأننا في المجموعة في قمة الجاهزية بل ونسعى لإرضائكم.

ـ قرار مجموعة MBC بالاهتمام بجودة الانتاج لا شك (ومن باب التنافس) سيدفع بمجموعات تلفزيونية أخرى للاهتمام بهذا الجانب وربما تعلن خلال أيام عما تملكه من إمكانات أو ربما تسارع في التوقيع مع شركات متخصصة كل هذا بحثاً عن رضا القائمين على ملف حقوق النقل وكذلك من أجل مشاهدي ومتابعي الدوري السعودي.

ـ أما قنواتنا الرياضية فكنت أتمنى أن تهتم بتطوير إمكاناتها من أجل تقديم منتج أكثر جودة وأن تكون في وضع تنافسي أفضل بدلاً من دفع تكاليف مالية ضخمة لنقل دوريات لا أعتقد (من وجهة نظر شخصية) أن 5% من سكان المملكة يتابعونها.

ـ بعيداً عن النقل التلفزيوني لكن في مجال كرة القدم فقد أعلن اتحاد الكرة التشكيل الجديد لبعض لجانه.

ـ بالتأكيد (وبطبيعتنا كعرب وسعوديين بل وكبشر بشكل عام) لا يمكن أن نتفق أو نرضى جميعاً على كل اللجان وكافة أعضائها خصوصاً أن (الميول) للأندية يتدخل كثيراً في تقييمنا لرؤساء وأعضاء اللجان.

ـ عدد من أعضاء اللجان لا أعرفهم وبالتالي من الظلم أن أصدر حكماً إيجابياً أو سلبياً عليهم بينما البقية يتمتعون بتاريخ رياضي كبير وخبرة واسعة تجعلني أحمل الكثير من الأمل والتفاؤل.

ـ علينا أن نؤمن بأن كل عمل معرض للخطأ بل أن من يخطئ هو الذي يعمل وفي نفس الوقت نتمنى أن يكون حجم وكمية الأخطاء في عمل كافة اللجان قليلاً وغير مؤثر.

ـ أعود لموضوع مقالة أمس الأول وأؤكد أن علينا أن نتعامل مع عمل اللجان وليس مع أشخاص.

ـ بمعنى ألا نستبق الأمور ونحكم على اللجان قبل أن تبدأ أعمالها فقط لأن هذا الرئيس أو ذاك العضو ميوله للنادي (أ) أو النادي (ب).

ـ متى تجردنا من هذه المؤثرات ومنحنا مساحة من الوقت لكل اللجان أن تعمل براحة مع مراقبة ونقد لعملها بعيداً عن الانتماء والميول و(الشخصنة) فإن مخرجات هذه اللجان ستكون أكثر إيجابية.

ـ كل الأماني بعمل لجان إيجابي ونقل تلفزيوني ممتع يتناسب وقوة منافسات كرة القدم السعودية







*نقلاً عن الرياضية السعودية