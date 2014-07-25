جيرارد أسطورة؟ على نفسه

أكبر الأساطير الرياضية سقطوا في أخطاء فادحة داخل وخارج الميادين، والناس تغفر لهم، فهم أساطير، قدموا كل شيء ممكن وغير ممكن في مجالاتهم المختلفة.

لا يوجد لاعب وصف بهذا الوصف «أسطورة» من قبل أن يُقدم إضافة حقيقية لناديه أو لبلده، ولا وجود لأسطورة بدأت من قمة القمم، ولا وجود لأسطورة تبقى في الحضيض وتعيش تحت الصفر في الإنجازات؛ مارادونا نعم ضُبط بالمنشطات في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية 94 وطُرد منه شر طردة، لكنه قاد الأرجنتين قبلها إلى الفوز بمونديال 86 والتأهل إلى نهائي مونديال 90، فضلاً عن قيادة التانجو للقب مونديال الشباب 79، وزين الدين زيدان قبل أن يوجه نطحته الشهيرة في صدر ماتيراتزي في نهائي 2006 قاد الديكة للفوز بمونديال 1998 ويورو 2000، لذا سقطة دييجو وفعلة زيزو لم تؤثر على شهرتهما، لو فعلا ذلك قبل وليس بعد بالتأكيد لاختلف الوضع كثيرًا واختفيا من على وجه الخريطة الكروية.

قد يتجاوز بعض عشاق ليفربول على الهفوة التي اقترفها جيرارد في حق فريقه خلال موسم 2014/2013 عندما مرر تلك الكرة الغريبة للسنغالي ديمبا با في مباراة الموسم أمام تشيلسي على ملعب آنفيلد روود، والتي أدت لضياع الصدارة وذهابها إلى مانشستر سيتي.

وقد ينسى متابعي مسيرة «الزعيم» هذه الهفوة رغم أنها تسببت في ضياع لقب غائب عن خزائن آنفيلد روود منذ ربع قرن لأن جيرارد ساهم بالفعل في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا 2005 على حساب ميلان برأسيته المذهلة.

وقد ينسى عشاق ليفربول كذلك تسجيله لهدف في مرماه بنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عام 2005 وتسببه في خسارة البطولة الأولى للفريق أمام الوافد الجديد آنذاك على البريميرليج «مورينيو»، فجيرارد هو من قاد الفريق للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في مناسبتين بالذات على ويستهام عام 2007.

لا أعتقد أن عشاق ليفربول يريدون ذبح جيرارد بسبب ما حدث أمام ديمبابا، والشيء بالشيء يذكر، لا أعتقد أيضًا أنهم منزعجون من التمريرة الفاضحة التي وضعها لديديه دروجبا في مباراة الدوري بموسم 2010/2009، فقد كانت لها الفضل في ضياع اللقب على العدو اللدود «مانشستر يونايتد».

أرى أن هناك انجازات ثم سقطات في مسيرة جيرارد مع ليفربول، لكني لا أرى إلا السقطات في مسيرته مع منتخب إنجلترا، وما يثير تعجبي إلحاق كلمة «أسطورة إنجلترا» باسم جيرارد من جانب بعض مشجعي ليفربول، وحتى من جانب بعض الأصدقاء في الأوساط الرياضية رغم أنه صفر على الشمال مع إنجلترا التي ودعها أخيرًا هذا الأسبوع حين أعلن اعتزاله الدولي بعد تفكير، ولماذا التفكير؟ الاعتزال الدولي للاعب مثل جيرارد لا يحتاج لكل هذا التفكير!!.

ربما هو أسطورة ليفربول «رغم أنه لم يجلب للفريق ولو لقب واحد دوري محلي منذ تصعيده للفريق الأول عام 1997» فلو كان هو أسطورة فماذا عن لامبارد - الهداف التاريخي لتشيلسي- وماذا عن «جيجز» الذي فاز ب13 لقبًا للدوري الإنجليزي مع اليونايتد؟ وماذا عن مالديني وزانيتي وباريزي وراؤول وروبرتو كارلوس وتشافي هيرنانديز وإنييستا؟.

بالتأكيد مثل هؤلاء يحتاجون لكبار رجال اللغة لابتكار وصف جديد لهم يفوق كلمة أسطورة، طالما جيرارد..جيرارد ولا لقب دوري أو لقب يورو أو لقب مونديال؟ ويُسمى أسطورة..

جيرارد «الأسطورة» مرر الكرة لهنري في يورو 2004 ليأتي هدف خسارة إنجلترا في الدقيق 91، وفي مونديال 2006 لم يظهر معدنه النفيس أمام البرتغال قبل أو بعد طرد روني وإصابة بيكهام وانتقال المباراة لركلات الترجيح، وخلال تصفيات يورو 2008 فضله «ستيف ماكلارين» على لامبارد وبيكهام لقيادة وسط إنجلترا فحدثت الفاجعة الكبرى بعدم سفر الفريق إلى سويسرا والنمسا بسبب منتخبات الصف الثاني والثالث في القارة.

جيرارد «الأسطورة» في مونديال 2010 خرج مع إنجلترا بفضيحة مدوية غير مسبوقة أمام ألمانيا ولم يستفد من حمل شارة القيادة لأول مرة في مسيرته ببطولة كبرى بسبب تيري المغضوب عليه وفرديناند المصاب، وفي يورو 2012 اختفى أمام بيرلو الرهيب في ربع النهائي لتودع إنجلترا وهو قائدها المسابقة بفارق ركلات الجزاء، وفي مونديال 2014 أضاف المزيد من السقطات الأسطورية بتمريره لكرة مذهلة نحو صديقه الصدوق في ليفربول «سواريز» جاء منها هدف توديع إنجلترا للدور الأول للمونديال للمرة الأولى منذ 60 عامًا.

لو كان جيرارد قبل كل هذه الكوارث، نجح في قيادة إنجلترا ولو لنهائي أمم أوروبا أو سجل هدفًا أهل به بلاده لنصف نهائي كأس العالم 2006 أو 2010، أو حتى فعل مثل بيكهام بالتسجيل في ثلاث كؤوس كأس عالم، «بالتأكيد بالتأكيد» لشفع له ذلك بعد سقوطه في الهفوات وظهوره كلاعب عادي في كل المناسبات التي أعتمد فيها عليه، ولقال بعض الذين يتعاطفون مع اللاعبين الكبار: «لقد فعل ما عليه: فهل رأيت ذلك الهدف؟ هل رأيت تلك التمريرة؟»..

لكن يا صديقي عشاق ليفربول ويا صديقي المنحاز لجيرارد ولمنتخب إنجلترا: لا يوجد أي علامة مضيئة تشفع له أو تنجيه من النقد اللاذع الذي تلقاه بعد تمريرته السحرية تلك أمام أورجواي، فارجوك لا تغضب.

كثيرون ممن شاهدوا «زيكو وسقراط وفالكاو» مع البرازيل في مونديال 1982 يؤكدون أن قيمتهم الفنية أفضل بمراحل من قيمة «روماريو، بيبيتو ودونجا» لكنهم ليسوا بأساطير مثلهم.

ربما يكون جيرارد أفضل فنيًا من بوبي تشارلتون «إذا فرضنا جدلاً» لكنه في الحقيقة وبواقعية لا يساوي أي شيء أمامه فلا دوري محلي منذ 1997 ولا كأس عالم في ثلاث محاولات ولا تأهل واحد لنصف نهائي أمم أوروبا من محاولتين، جيرارد مع الأسف صفر جديد على يسار المنتخب الإنجليزي، ورحيله عن اللعب الدولي لن يُخلف أو يترك أي فراغ كما حدث بعد اعتزال زيدان أو توتي أو مالديني.

