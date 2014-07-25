خميس الكولومبي!

سواء كان اسمه جيمس بالإنكليزية أو خاميس بالإسبانية أو ربما خميس بالعربية (!) فإن لاعب الوسط الكولومبي المهاجم رودريغيز، الذي احتفل في 12 يوليو الجاري بعيد ميلاده ال23 وهداف مونديال البرازيل، دخل التاريخ من بابين آخرين: صار عضواً في فريق ريال مدريد - وهو طموح جميع لاعبي الخليقة – كما صار خامس أغلى لاعب على مر التاريخ لأن النادي الملكي حصل على توقيعه مقابل 80 مليون يورو فقط لا غير.

وبالتأكيد، فإن الملياردير الروسي «الفقير» ديميتري ريبولفليف مالك نادي موناكو يفرك كفيه فرحاً لأنه كسب 45 مليون يورو في سنة واحدة باعتبار أنه اشترى المدعو «خميس» من بورتو الصيف الماضي مقابل 45 مليوناً، علماً بأن بورتو ضمه صيف 2010 من بانفيلد الأرجنتيني مقابل 5 ملايين.

ويحق لرئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز أن يفتخر:«أنا عقدت 6 من أغلى 10 صفقات في التاريخ».. كريستيانو رونالدو 94 مليون يورو، وبايل 91، ورودريغيز 80، وزيدان 75، وكاكا 67,2، وفيغو 61,7».. أما الصفقات الأغلى الأربع الأخرى فأتمها برشلونة مع نيمار (86,2 مع كل متفرقاتها) ولويس سواريز (81) والإنتر مع إبراهيموفيتش (70 وهي تحديداً 45 + إيتو)، وسان جرمان مع كافاني (64).. القيمة الإجمالية 810 ملايين يورو، أي ما يساوي ثمن 8 طائرات إيرباص 320 بنسختها الجديدة أو طائرتي إيرباص 380 العملاقة الحديثة التي تتسع لأكثر من 500 راكب! كذلك يحق للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس أن يهنئ خاميس على الصفقة باعتباره «فخر الصناعة الوطنية» وقدوة لشباب البلد وباعتبار أنه سيتقاضى 7 ملايين يورو راتباً سنوياً!

وسبحان موزع الأرزاق.. سعى ريال خلف مهاجم موناكو الكولومبي الشهير فالكاو ولكنه أصيب أوائل العام وغاب عن المونديال فما إن تألق مواطنه الشاب حتى غض الطرف عن الأول وركز على الثاني وكان له ما أراد لأن التواجد في النادي الملكي أمنية ولأن قيمة الصفقة يسيل لها اللعاب.

ويا بلاش! صانع الألعاب الألماني طوني كروس (24 عاماً) ترك بايرن ميونيخ وحضر الى ريال مقابل 30 مليوناً، ثم تبعه رودريغيز مقابل أقل بقليل من 3 أضعاف هذه القيمة، فانضما بالتالي الى لاعبي الوسط مودريتش (35 مليوناً) ودي ماريا (25 مليوناً) وخضيرة (13 مليوناً) والمحليين إيسكو (35 مليوناً) وإيارامندي (32 مليوناً)، والى المهاجمين بن زيمة (35 مليوناً) وبايل وكريستيانو رونالدو.

وهل يتفوق رودريغيز على كروس فنياً 3 مرات إلاً قليلاً حتى يبلغ ثمنه 3 مرات إلاً قليلاً مع أنهما في سن واحدة تقريباً؟ والجواب: لا، وكل ما في الأمر أن عقد كروس مع بايرن سينتهي صيف 2015 ليصبح بعدها حراً وبمقدوره أن ينضم الى أي ناد آخر من دون أن يحصل القطب البافاري على أي تعويض كما كان بمقدوره أن يجدد اللاعب عقده مع ناديه.. ويبدو أن بايرن عمل بالمثل القائل: عصفور في اليد ولا 10 على الشجرة.

دييغو لوبيز– كارفاخال وسرجيو راموس ومرسيلو – مودريتش وكروس – بايل ورودريغيز ورونالدو – بن زيمة.. يا للتشكيلة! 416 مليون يورو تجري على النجيل، وسيرتفع الرقم عندما يحضر الحارس الكوستاريكي نافاس.

*نقلاً عن ستاد الدوحة القطرية