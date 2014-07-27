لا مونديال في موسكو

عشيّة أولمبياد بيكين 2008 انتفض ساسة الغرب وأعلن بعضهم مقاطعة حفلة الافتتاح، لأن الصين تدوس على حقوق الإنسان في إقليم التبت، وتبتز السودانيين في دارفور، وتتخذ مواقف براغماتية مما يجري في عديد البلدان. ولم يأبه التنين لهذا الموقف، ونجح في تنظيم واحدة من أهم الدورات الأولمبية في التاريخ. وكانت أزمات الأولمبياد مع السياسة بدأت مع الموقف العنصري الذي اتخذه هتلر في أولمبياد برلين 1936 حين رفض مصافحة زنوج أمريكا المتوجين بالذهب، ليعلن بعد أعوام الحرب على كل العالم. وتواصل إقحام السياسة في هذا المحفل العالمي خصوصاً مع أوج النضال الفلسطيني حين أقدم كومندوس فلسطيني باحتجاز الوفد الرياضي الإسرائيلي لإسماع صوت القضية الفلسطينية بعد نكسة العام 1967. وفي العام 1976 قاطعت أفريقيا ومعها كتلة كبيرة من البلدان الرافضة لدعوة روديسيا إلى أولمبياد مونريال. وردّ الغرب بعد أربعة أعوام على هذا الموقف بعدم المشاركة في أولمبياد 1980 بدعوى أن الروس انتهكوا حرمة الأفغان. وظلت لعبة القط والفأر متواصلة بين شرق وغرب وبينهما عالم ثالث يُصنّف نفسه في خانة عدم الانحياز.

وهذه الأيام، ما أن أسدلت البرازيل الستائر على مونديالها، حتى خرج إلى العلن تجار السياسة في ملاعب الكرة يقولون إن روسيا ليست جديرة بتنظيم المونديال لأنها تدوس هي الأخرى على حقوق الإنسان في أوكرانيا، وتدعم الانفصاليين، وتؤجج الأزمات في البلاد المجاورة، وأن رعونة بوتين يجب أن تتوقف عند حدها. فهذا نائب برلماني من ألمانيا المنتشية بفوز تاريخي، يدعو بلاده إلى عدم المشاركة في موسكو 2018 لأن روسيا تبدو في تصرفاتها كدولة مارقة. ولعل في نغمة هذا البرلماني إيقاع تصفية الحساب مع الدب الروسي الذي يسعى هو الآخر إلى استعادة مجده المفقود، ولو بجعل الغرب لا ينام على مخدة أوكرانية وثيرة.

ويذهب نائب آخر إلى اقتراح تنظيم المونديال بين ثلاثة بلدان في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ما أثار غضب مسؤول في «فيفا» الذي قال: «بأي حق تتحدثون باسم هيئة لها أصحابها».

وجاءت الطائرة الماليزية المنكوبة لتدفع أكثر باتجاه استخدام مونديال 2018 كورقة ضغط لتقليم أظافر الدب، وإزعاج الكريملين بتوظيف هذا الملف الذي يرى فيه الروس عودة لهم في المشهد العالمي بعد النجاح الذي حققوه في أولمبياد سوتشي للألعاب الشتوية. فالأمر جاد ومعقد.

إن الحرب الباردة التي لم تتوقف يوماً، انتقلت بالصراع السياسي من لعبة الدرع الصاروخية إلى صراع الشرق الأوسط وبصورة أكثر إيلاماً. سورية التي تمثل حلقة صراع في بؤرة الحرب العالمية التي لا تنتهي، وأوكرانيا المشتعلة على التماس، وكذا اللعب في مساحات أخرى، شيء من النفوذ في أفريقيا، واستعادة للنفوذ في أميركا الجنوبية، وتحالف مع الصين، وتفاهم مع إيران. فيما يعيد الغرب هندسة مصالحة في كل هذه المواقع، في ظل تراجع أميركي واضح، لا تبدو قوته إلا في تصريحات يصدق عليها كلام الليل يمحوه النهار.

ولعل الغرب انتبه إلى محاولة لي ذراع بوتين في مسألة المونديال، وبالتالي الدفع بسيب بلاتر إلى الدخول على الخط، ليعالج ما استجد في شأن ملف مونديال قطر 2022، ما دام هناك من ينبش فيه، ويسعى لإيقاظ الشياطين النائمة، ثم البحث في ما يحرك حفيظة الغرب تجاه موسكو، التي يبدو أنها لا تعير اهتماماً لما يصدر من الألمان أو غيرهم، لأنه يعرف أن المونديال سيُلعب ولو بمن حضر كما حدث في أولمبياد 1980، ومع ذلك فإنها تدور في عجلة السياسة.



*نقلا عن الحياة السعودية