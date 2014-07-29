الفيفا والمليارات.. ومافيا المراهنات

خلال مونديال البرازيل، استغل الفيفا الحدث الكبير ليصدر مبادرة جديدة سماها مبادرة النزاهة لمنع التلاعب في مباريات كرة القدم على المستويين المحلي والعالمي، وكان ذلك من خلال كتيب ارشادي يشرح الركائز الخمس للمبادرة التي تقوم على تشجيع الاتحادات المحلية على تكوين كيانات تراقب النزاهة وتتعاون بشكل دولي مع الفيفا وباقي الاتحادات، وتعتمد على تحقيق النزاهة من خلال التعاون مع أجهزة الشرطة والحكومات المحلية، والركائز الخمس تقوم على المنع الوقائي وإدارة المخاطر وجمع المعلومات وإجراء التحقيق وتطبيق العقوبات.

■■ ومع احترامنا لهذه المبادرة التي فعّلها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإصدار كتيب خاص منذ أيام للتوعية والتعريف بأخطار التلاعب والمراهنات غير المشروعة، ومع احترامنا لاتفاقية الفيفا مع منظمة الإنتربول بالتعاون المشترك لمدة 10 سنوات لمكافحة التلاعب والمراهنات غير المشروعة، ومع احترامنا لشركة «نظام التحذير المبكر» التي يديرها الفيفا لمراقبة وتتبع مافيا المراهنات، فإن كل ذلك لم يجد نفعاً من التصدي لهذه المافيا العالمية الخطيرة، التي تنافس مافيا تسويق السلاح وتجارة المخدرات.

■■ ولم تسلم مباريات مونديال البرازيل من شائعات تلاعب - وخاصة في مباراة البرازيل والكاميرون - لصالح مافيا المراهنات التي وصلت جوانبها المالية إلى أرقام خرافية تجاوزت المليار جنيه استرليني لشركات المراهنات الإنجليزية وحدها، عدا عن أرقام أخرى ضخمة لشركات أوروبية وآسيوية ومن البرازيل وامريكا الجنوبية.

■■ وللأسف فقد أراد الفيفا كما هي عادته أن يصرف النظر عن عالم المراهنات الذي تضاعف تداول الأموال فيه كل الإنفاق على لعبة كرة القدم وعلى المونديال نفسه، وطبقا لخبراء يعملون مع الفيفا، فإن سوق المراهنات تدر سنويا 350 مليار دولار، منها 100 مليار لمراهنات غير مشروعة وغير مسجلة عبر نشاط رسمي، وطبقا لمصادر أخرى متضاربة، فإن سوق المراهنات الرياضية العالمي يتجاوز التريليون دولار سنويا ونسبة 70% منها لكرة القدم، ومن غير المعروف حتى الآن ما هي النسبة التي يحصل عليها الفيفا من هذه المبالغ مقابل أنه يمنح الاعتماد الرسمي لمكاتب وشركات ومواقع الانترنت الخاصة بالمراهنات، وإن كان الاتحاد الأوروبي قد فشل في إقناع شركات المراهنات الاوروبية بمنحه نسبة 1%!!.

■■ أخيرا الفساد والتلاعب ومافيا المراهنات غير المشروعة التي اخترقت بعض مباريات دوري أبطال اوروبا وكأس أمم اوروبا والعديد من الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الدوري الإيطالي والالماني والكثير من دول اوروبا، ستظل تتعاظم في القارة الآسيوية مهد الغش والتلاعب الكروي بالرغم من إقامة مقر للانتربول في سنغافورة أحد معاقل مافيا المراهنات، ولاتزال هذه المافيا تواصل أعمالها في سلب أموال الحمقى والتلاعب في المباريات سواء في الصين او سنغافورة او ماليزيا او كوريا او تايلند او استراليا، والأمر لن يجدي معه جهود الانتربول التي يدفع لها الفيفا المال لتقوم بذلك، ولن يفلح الأمر في التعامل مع هذه المافيا بكتيب دعائي يوزعه الاتحاد الآسيوي أو مبادرة النزاهة الدعائية التي أعلن عنها الفيفا في البرازيل.

■■ الأمر يحتاج لتنسيق وتعامل الفيفا مع الدول باحترام كبير نابع من القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة باحترام السيادة والكف عن تهديد وابتزاز الدول التي تحاسب اتحادات الكرة في بلادها وتتصدى لفساد مسؤوليه، وبعضهم من يشاركون في منظومة الفساد الكروي العالمي ومافيا المراهنات.

*نقلا عن استاد الدوحة القطرية