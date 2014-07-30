كعكة السوبر

صراع المصالح الشخصية هو السمة السائدة داخل اتحاد الكرة.. فالكل يغنى على ليلاه من وجهة نظر واحدة دون العمل على المصلحة العامة.. فى الأزمة الدائرة حاليا داخل الجبلاية حول كعكة لقاء السوبر بين الأهلى والزمالك..

والمشكلة فى وجهة نظرى البسيطة ليست اقامة المباراة داخل أو خارج مصر.. ولكن من يستفيد من الاعلانات وحقوق بث المباراة فى ظل وجود شركة اعلانات كبرى داخل السوق المصرى تحاول أن تهيمن على كل شيء.. بل وتحارب المؤسسات الصحفية العملاقة داخل مصر والتى تعتبر صحفا قومية.. وهذا ما اتضح مؤخرا من خلال إبعاد الصحف عن سوق الاعلانات ورعاية الأندية فى الموسم المقبل.

* تلك الشركة الاعلانية يهيمن عليها الآن بعض رجال الأعمال ومنهم من يعملون كمسئولين رياضيين إفريقيا ودوليا وبتمويل مالى كبير وبمساندة أيضا من دولة قطر من أجل هدف واحد هو إقصاء الصحف القومية واضعافها حيث تستطيع تلك الشركة أن تفرض نفوذها.. بالرغم من أن مسئولا بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ـ أكد لى ومن خلال البحث عنها بأنها غير مسجلة بالهيئة من خلال قاعدة البيانات بقطاع نظم المعلومات بعدم تأسيس الشركة من بين الشركات المسجلة ولم يستدل عليها.. ولكن كيف تعمل.. اللَّه أعلم.

* تلك الشركات تعمل دون رقيب أو حسيب ويجب أن تتدخل وزارة الشباب والرياضة لمعرفة هويتها .. فهل يعقل بأن إحدى الشركات الخاصة التى تعاقدت مع الجبلاية لخوض مباراتين وديتين أمام تشيلى وجاميكا لم تلتزم حتى الآن بتسديد المبلغ كاملا .. وهو ما يمثل اهدارا للمال العام داخل اتحاد الكرة وعلى الوزير خالد عبدالعزيز أن يفتح تحقيقا عاجلا حول هذا الموضوع ومن المتسبب فى اهدار آلاف الدولارات وعدم ودخولها لخزينة الجبلاية.

* مشكلة أحمد فتحى مع الأهلى تتمثل فى كلمتين لا ثالث لها.. حيث يرى اللاعب ضرورة أن يحصل على عقد قيمته 5 ملايين جنيه فى الموسم الواحد كما فعل النادى عندما تعاقد مع لاعبه حسام غالي.

*نقلا عن الأهرام المصرية