ميسي مفتري أم مفترى عليه؟

في الوقت الذي أثنى فيه المسلمون على مبادرة الألماني مسعود أوزيل ببناء 4 مساجد في البرازيل وتبرعه بمكافأة الفوز بلقب المونديال لصالح أطفال غزة وعدم مصافحته أحد أعضاء الاتحاد الدولي أثناء التتويج لتعاطفه مع إسرائيل، أثار نبأ تبرع ليونيل ميسي بمبلغ مليون يورو لصالح إسرائيل عاصفة من الجدل، لاسيما أن ذلك النبأ تزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وثبت أن صحيفة «لو كومبيتوتر» الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية كانت وراء ذلك اللغط، نتيجة عدم اعتمادها على مصادر موثوقة بهذا الشأن، بدليل أن ليونيل ميسي بادر برفع قضية ضد الصحيفة الجزائرية، نافياً ذلك الخبر جملة وتفصيلاً .

ويبدو أن الصحيفة استندت في ذلك الخبر الى خلفية زيارة ليونيل ميسي ضمن فريق برشلونة للقدس يوم 3 أغسطس الماضي وارتدائه القلنسوة اليهودية وقيامه ببعض الطقوس اليهودية أمام حائط المبكى ولقائه الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، وتناست أن ميسي خلال نفس الزيارة قام بجولة في رام الله والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما أن ميسي تبرع بحوالي 130 ألف دولار لصالح أطفال سوريا الذين تضرروا بسبب الحرب، ناهيك عن مساهماته الإنسانية في العديد من دول العالم من خلال مؤسسة ليونيل ميسي الإنسانية التي أنشأها عام 2007 والتي كانت وراء تعيينه سفيراً للنوايا الحسنة، ويحسب لميسي أيضاً استجابته لرغبة عدد من الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، بلقائه بملعب كامب نو معقل نادي برشلونة، والعديد من المواقف الأخرى التي تجسد الجانب الإنساني في شخصية اللاعب الذي نال لقب أحسن لاعب في العالم لأربع سنوات متتالية.

ويا أيها الصحفيون رفقاً بـ«البرغوت» الأرجنتيني، وإياكم والفبركة!

تعاقد العين مع النجم أسامواه جيان حتى 2018 «ضربة معلم» للإدارة العيناوية، بعد أن أثبت اللاعب أنه واحد من أهم الصفقات في تاريخ الكرة العيناوية، مثله في ذلك مثل مواطنه عبيدي بيليه الذي وعد بألا يلعب لغير العين، وأوفى بوعده، والإيفواري أبو بكر سانجو، الذي قاد العين للفوز بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، والتونسي حمادي العقربي الذي ساهم في صناعة الربيع العيناوي.

وقديماً وحديثاً قالوا «الغاني» ثمنه فيه.

يتردد بقوة أن مباراة السوبر المصرية بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، التي يستهل بها الموسم الكروي الجديد من الممكن جداً أن تُقام في الإمارات، ولو حدث ذلك فإن تلك القمة ستحقق العديد من الأهداف المهمة، من بينها تعزيز العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات، كما أن المباراة في تلك الحالة ستقام بحضور جماهيري مكثف يكسر حالة الصمت، التي تعيشها المباريات التي تُقام داخل مصر حالياً، مما يضمن إيراداً كبيراً يدعم صندوق «تحيا مصر».

بمناسبة عيد الفطر السعيد أدعو الله العلي القدير أن يعيد تلك المناسبة على كل قراء «الاتحاد» باليمن والبركات، وكل عيد وأنتم جميعاً بألف خير.

*نقلا عن الاتحاد الإماراتية