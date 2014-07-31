أين مصلحة السد؟

قرار منطقي جدا اتخذه مجلس ادارة اتحاد كرة القدم القطري بتأجيل مباراة السد مع الشحانية في المرحلة الاولى لدوري نجوم قطر والمقررة احد يومي 22 و23 اغسطس.. ويخوض السد ممثل قطر الوحيد في دوري الابطال الاسيوي مباراتي الذهاب والاياب في الدور ربع النهائي ضد الهلال السعودي يومي 19 اغسطس في الرياض و26 اغسطس في الدوحة.. القرار لقي احترام الجميع وتتضافر كل الجهود العادلة من كل الجهات المسؤولة لدعم السد في مهمته الدولية.

لكن دعوني اخرج من إطار المنطق الذي يعتمد على ضرورة توفير الفرصة التامة للاعبين لتفادي الاجهاد الشديد وعدم التعرض للاصابات من توالي المباريات.. واذهب الى منطق اخر يهتم بضرورة الاعداد الجاد وتوفير لياقة المباريات الرسمية قبل ان يخوض السد مباراته الدولية الاولى في الموسم دون أي تجربة حقيقية جادة.. ويعرف الخبراء ان بداية الموسم لكل فرق كرة القدم (والفرق الرياضية عموما) لا تشهد تقديم افضل المستويات على الصعيدين الفردي والجماعي.. وان المستوى يرتفع تدريجيا في ظل توالي اللقاءات الجادة والرسمية تحت ضغوط متنوعة من مباراة لأخرى.. ويتمنى كل مدرب وكل فريق في مطلع أي موسم ان تتوالى المباريات بشكل تصاعدي من الاقل قوة الى الاكثر صعوبة مع تنامي لياقة المباريات عند لاعبيه.. وهو جانب لا تمنحه معسكرات الاعداد بشكل كامل مهما طالت ولا المباريات الودية مهما زاد عدد الوديات او اقيمت ضد اندية قوية.

كنت اتمنى ان يتفق مسؤولو اتحاد الكرة مع ناديي السد والشحانية على تقديم الموعد واقامة مباراة الفريقين في المرحلة الاولى بالدوري احد يومي 13 و14 اغسطس.. أي قبل اربعة او خمسة ايام من لقاء الهلال في الرياض.. والتعجيل بإقامة المباراة يمنح الفريق فرصة ذهبية لممارسة المواجهات الجادة ورفع لياقة المباريات تحت ضغوط حقيقية.. ويوفر ايضا للمدير الفني حسين عموتة رؤية واضحة لمستوى لاعبيه وتشكيلته المرشحة قبل لقاء الهلال السعودي.. ويدمج النجوم الجدد وعلى رأسهم نجم الريان حامد اسماعيل والمهاجم البرازيلي الجديد لويز سيلفا موريكي القادم من جوانجزو ايفرجراند الصيني (وهو مكسب فني كبير للفريق بعد قيادته لجوانجزو للفوز باللقب الاسيوي الاول في الموسم الماضي وتتويجه هدافا للمسابقة).

أرى من منظور شخصي ان التعجيل بإقامة المباراة افضل فنيا للفريق السداوي من التأجيل لأن معمعة دوري الابطال الاسيوي تشكل اعلى مستوى من الاداء على الأصعدة الفنية والبدنية والنفسية.. واذا كنا نمتلك تحقيق جزء من التدرج تصاعديا في قوة المباريات فمن غير المنطقي ان تكون المواجهة الاولى في الموسم للسد هي الاصعب والاعلى في المستوى.

لايزال في الامر متسع من الوقت لدراسة الامر من مجلس ادارة اتحاد كرة القدم او اللجنة الفنية وطرحه على ادارتي ناديي السد والشحانية لمناقشته.. والهدف الاسمى في النهاية هو مصلحة الممثل القطري الوحيد في كبرى البطولات القارية.