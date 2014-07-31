تقول صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن النجم الايطالي الكبير اليساندرو ديل بييرو (40 عاماً) في طريقه للاحتراف في الهند وتحديداً في فريق بوني الهندي.

ـ احتراف ديل بييرو ليس على نفقة الفريق الهندي إنما تكفل بمرتباته نادي فيورنتينا الإيطالي الذي عقد شراكة مع النادي الهندي من أجل تبني المواهب مستقبلاً.

ـ وتقول الصحيفة الإيطالية إن النادي الإيطالي حرص على مشاركة النجم ديل بييرو في الدوري الهندي من أجل تعزيز حب كرة القدم في قلوب اللاعبين الآسيويين الصغار.

ـ خبر رغم صغر حجمه في الصحيفة الإيطالية إلا أنه يعني لي الكثير جداً وتوقفت أمامه طويلاً لأنه بالفعل يقدم رسائل عديدة.

ـ مؤسف جداً أنا (جل) إعلامنا الرياضي مشغول في تعصب مقيت حيال من يرأس هذه اللجنة أو تلك في اتحاد الكرة وفي توزيع الاتهامات لأعضاء اللجان بالتعصب لناد دون غيره بينما مثل هذا الخبر لا ينال أي مساحة من الطرح والنقاش.

ـ لا أقول إن علينا تجاهل أوضاعنا الكروية الداخلية لكن علينا أن نسير في خطوط متوازية..ننقد محلياً ونتابع خارجياً.

ـ احتراف ديل بييرو في الهند وشراكة نادي فيورنتينا الايطالي مع النادي الهندي تعكس مدى رغبة الطرفين (الهند وإيطاليا) عبر الناديين في تطوير كرة القدم الهندية وفي ذات الوقت الاستثمار الرياضي بعيد المدى.

ـ قد لا نعير الخبر اهتماماً كبيراً وهذا خطأ كبير إذ يجب أن نهتم به من منطلق أن غيرنا (في القارة الآسيوية) يعمل بجد وبتخطيط في وقت انشغلنا بتعصبنا وميولنا للأندية المحلية.

ـ واضح أن لدى الهند خطة وربما خطط ولن يكون احتراف ديل بييرو وحده من ينقل الهند لتطور كروي بل بالتأكيد لديهم خطط أخرى ومتى نجحت هذه الخطط سنجد الهند خلال 10 سنوات وقد خطت خطوات كبيرة في كرة القدم وربما نجدها قد تجاوزتنا في التصنيف العالمي ما لم نصحو من سباتنا ونتحرك جدياً لتطوير كرتنا.

ـ دول كثيرة في آسيا تعمل وتكثف العمل في مجال تطوير كرة القدم وتستقطب الخبرات التدريبية واليوم نشاهد نجوماً عالميين يحترفون هناك حتى لو في خريف عمرهم الرياضي وهذا العمل لا شك سيدفع بتلك الدول إلى مواقع متقدمة في كرة القدم ليس آسيوياً فحسب بل على المستوى العالمي بعد سنوات عديدة.

ـ أما نظرتي للخبر من الجانب الإيطالي فهو استثماري بحت فلا يمكن أن أصدق أن النادي الإيطالي مستعد لدفع تكاليف احتراف النجم الكبير ديل بييرو من أجل سواد عيون الهنود.

ـ النادي الإيطالي يعلم جيداً أن وجود ديل بييرو سيساهم في تعزيز حب كرة القدم لدى الشبان الهنود وغيرهم في الدول المجاورة وهذا من شأنه استقطاب الشبان الصغار وصقل مواهبهم ومن ثم نقلهم لأوروبا من أجل استثمار كبير من خلال عرضهم في سوق المحترفين هناك.

ـ في تصوري أن المسؤولين في النادي الإيطالي فكروا في اقتحام سوق جديدة في كرة القدم وهي سوق شرق وجنوب شرق آسيا بعد أن كانت العديد من الأندية الأوروبية وتحديداً الهولندية خلال العقود الماضية تتجه نحو أفريقيا بحثاً عن المواهب الكروية في فكر استثماري بحت كان ومازال نجاحاً بشكل لافت.



*نقلا عن صحيفة الرياضية السعودية