فارس عوض وعامر عبدالله يعلقان على الدوري السعودي

انضم المعلقان الإماراتيان الشهيران فارس عوض وعامر عبدالله إلى مجموعة MBC من أجل التعليق على مباريات كرة القدم في المسابقات السعودية.

ويتميز المعلقان بجماهيرية كبيرة في الشارع الرياضي، ويعتبر تعليقهما على الدوري السعودي إضافة مميزة، حيث سيمنحانه بعداً خليجياً وعربياً كبيراً.

وبرز فارس عوض في قناة أبوظبي الرياضية بتعليقه الحماسي واللافت، قبل أن يتنقل بين المحطات الرياضية؛ ليعلق على دوري أبطال أوروبا مع قنوات بين سبورت، والدوري السعودي مع الرياضية وغيرها من الدوريات الأوروبية.

ويشتهر عوض بتعليقه بالكثير من المفردات والقوافي والأمثال العربية الأصيلة، واشتهر كذلك بجملته الشهيرة "يا رباه".

أما عامر عبدالله فبدأ مشواره في مجال التعليق في قناة دبي الرياضية عام 2002، واستطاع أن يجذب المستمعين والمشاهدين إليه بقدراته العالية في الوصف والتعليق.

وبالإضافة لعمله في قنوات دبي الرياضية عمل عبدالله أيضاً في قنوات عدة بمختلف دورياتها كـ أبوظبي الرياضية وشبكة راديو وتلفزيون العرب (ART) والسعودية الرياضية ولاين سبورت والآن في MBC.

يذكر أن مجموعةMBC حصلت على الحق الحصري لبثّ مسابقات كرة القدم السعودية بالتحالف مع القنوات الرياضية السعودية، بقيمة تزيد عن مليار دولار أميركي.

وستنقل MBC مباريات الدوري السعودي، وكأس ولي العهد ودوري الأبطال، وكأس السوبر، فيما تنقل القناة السعودية كأس الأمير فيصل بن فهد ودوري ركاء، ومسابقات الشباب والناشئين.