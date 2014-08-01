هيدسون.. شرط أم صفعة!!

إقالة او استقالة المدربين واللاعبين ليست قضية جديدة تهز الضمير او تحرك الادارات، فهي جزء من ديناميكة اللعبة وادواتها المضطربة باتجهاتها المتحركة هنا وهناك، لكن هذا لا يعني ان تترك الامور على عواهنها او تحسب وتفسر على تلك الجزيئية، بل حتى لا يفترض ان تفسر على حسن النوايا السبعين، اذ ان الزمن قد تغير واصبحت الرياضة عامة وكرة القدم خاصة، فن ادارة وعلاقات توازي في ضخامتها وجسامتها وامكاناتها ومسؤولياتها تعادل ادارة دولة، ان لم تكن اكبر واوسع، في ظل تجاوز عشق المنتخبات والاندية لحدودها الطبيعية المتعارف عليها وفقا للجنسية ومتطلباتها..

اليوم الكرة البحرينية في مازق حقيقي وهي تقف حائرة امام هذا الخرق التدريبي الذي نسف الاتفاقات ودفع بهيدسون ليفجر مفاجئة من العيار البحريني الثقيل، حينما طالب انهاء عقده وليس الاستقالة او الاقالة في حقيقة جوهر القضية التي وزنها ودرسها هدسون، فلم يجد فيها اي وازع مبدئي او علاقاتي سوى التزامه بشرط مادي محسوب براتب لسبعة اشهر قادر على دفعه بسهولة لمحترف يجيد اللعب والتلاعب بمسودة العقد المحدد والمقرؤءة والمعدة من قبل ملاكه القانوني المتخصص بشكل مهني مطلع ومتفكر ومحتسب لكل الجوانب لحماية حقوق وكيلهم، في افضل الظروف وأسوها، وذلك يعد من اهم واجبات الجهات القانونية ومتطلباتها ان كنا ندرك كنه القانون والمحاماة..

الكرة البحرينية وهي تستعد لخوض نهائيات اسيا بقوتها المعروفة من نواح عدة تنافسية وفنية وادارية وتنظيمية وانضباطية واعلامية.. وغير ذلك الكثير، سيما وان هذه اول نهائيات اسيا ستنظم من قبل الاتحاد الاسيوي تحت قيادة كرسي بحريني يملؤه الشيخ سلمان بن ابراهيم، وهذا ما يعطي قوة ودافعا بحرينيا جديدا للمنتخب الاحمر ان يظهر بمظهر يليق برئيسه ومقامه الجديد، وان لم يكن ذلك عرفا او قانونا كرويا، الا ان الطموح يحدوا بكل البحرينيين، ان يكون هنالك دافعا حافزا جديدا للظهور بالمظهر المتميز لا سيما، ان المنتخب البحريني، كانت له صولات ويمتلك الامكانات لتأدية الدور المطلوب وليس هنالك اعجازا ما يمنع من تحقق هذه الامنية الحمراء التي تستوجب تقديم الاداء الحسن والنتائج الطيبة التي لا تعي بالضرورة احراز الكاس الذهبية وان كان ذلك ليس محرم او ممنوع عن الاحمر..

على الاتحاد البحريني ان ينظر بوسع الصدر وبعد الافق لهذه القضية المحرجة التي كان يفترض ان لا يقع بها وان لا يضع نفسه وجمهوره وكرته وبلاده تحت ضغطها، وان كان يتوجب على الاتحاد وضع الاسس الصحيحة لاتفاق ومسودة العقد، فضلا عن اختيار اساس المدرب القادر على الاستمرار والمواصلة حتى انتهاء الدور المطلوب والهدف المرسوم، فلا يمكن ان ينظر للقضية على انها مجرد استقالة او قضية دفع شرط جزائي مهما كلف ماديا.. فالبحرين اكبر ومهمة الاحمر اصعب واكثر رمزية مما يعتقد كل من يخطا الاعتقاد.. والله ولي التوفيق..



*نقلا عن الأيام البحرينية