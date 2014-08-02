انتفاء العدل

لن نجد غضاضة بالقول إن كرة القدم باتت محتكرة من قبل الكبار سواء في أوروبا أو في بلاد العرب وسمِّ ما شئت في المعمورة.

أما كيف؟ فمن يلحظ مسار الأندية الكبيرة في أوروبا كمقياس عالمي والفرق الخليجية الثرية كمقياس خليجي لنا، يجد أن المعنيين باتوا مهيمنين مسيطرين على أفضل النجوم وبالتالي على أضخم الرعايات والعقود، بمعنى آخر أن عمل هذه الفرق إفــراغ الأندية المتوسطة والصغيرة من نجومها إما بالتراضي أو من خلال الإغــراء المادي الذي «يفركش» أي اتفاق ويرمي بأي كلمة شرف.

ها نحن نقرأ ما هم عليه الكبار ولنختصر في دولتين فقط ففي إسبانيا برشلونة وريــال مدريد وفــي إنجلترا مانشستر يونايتد وجاره السيتي ومعهما ليفربول وتشيلسي، من يريدونه يحضرونه حتى لو كان ثمنه بأرقام يصعب قراءتها أو تحت طائلة شــروط جزائية صعب تحطميها، فها هو الـريـال قد أخرج جيمس رودريجس ذلك الكولومبي الوسيم الهداف من موناكو، رغم تمسك الأخير وممانعته، لكن ظلت سطوة المال أقوى من العاطفة، ولنا في ليفربول مثلا هذا النادي الذي أفرغ ساوثهامبتون من أفضل نجومه، هل نكمل مع البقية؟ الأكيد أننا سنحتاج إلى صفحات وليس زاوية صغيرة تعنى بهذا المقال.

الأمر في السياق نفسه خليجيا فما يريده من يسمون الكبار من لاعبين محليين يصعب صده أورده، لأن الأمر بات تحت حكم القوي المكتنز القادر على أن يجعل كرة القدم خاصة بالأثرياء أصحاب النفوذ، أما الآخرون فعليهم أن يكونوا كالبقرة الحلوب التي ما عليها سوى أن تحسن وقفتها كي يكون الحليب الخارج منها أكثر انسيابية ونقاء.

لن ألوي على فلسفة أو أعبر عن ضيق وكأني محامي الفقراء، بل سأكون أكثر منطقية فيما أنا بصدده لأثبت أن الأمـر مخالف لمبادئ كرة القدم وموضوعيتها، فالاتحاد الأوروبــي لكرة القدم عبر رئيسه الذي ما برح يطالب بالمثاليات والعدل المالي «دون تنفيذ» وهو السيد ميشيل بلاتيني، قد أعلن في العام 2009 العدالة المالية الرياضية أو ما أسماه مبدأ اللعب النظيف الخاص بالنواحي المالية للفرق الأوروبية، بعدما اتسعت الفجوة المالية بشكل كبير بين الأندية، ألم يكن من أهم بنود هذا المبدأ التحكم فـي مستوى التضخم المـالـي فـي ســوق الانـتـقـالات بما يضمن تحسين القدرة الاقتصادية والمالية للأندية وزيادة الشفافية والمصداقية وكــذلــك تخفيف الضغط على المـرتـبـات ومبالغ الانتقالات والحد من تأثير التضخم، بل إن الهدف الرئيس هو جعل الأندية بمستوى مالي متقارب بحيث يمكن لها المنافسة.

هذا ما أعلنه بلاتيني، بل إنه زاد أن التطبيق سيبدأ من العام 2011، ويبدو أن مثلنا الدارج خليجيا «مت يا حمار إلى أن يجيك الربيع» ينطبق على المبدأ الأوروبي ورئيسه وتنفيذه!

قد يظن القارئ أنني سأتوقف هنا، لكن هل ننسى ربعنا في الخليج؟ لا لن نستطيع، فهم أشـد وأقــوى من الأوروبــيــين ولن

تحكمهم مبادئ كما هي التي أعلنها بلاتيني، بل إنهم قادرون على اللعب من تحت الطاولة، ويفسخون العقود المبرمة وهي في طريقها للآخرين وعلى عينك يا تاجر.

ختام القول حق لي أن أشير إلى أن كرة القدم التنافسية باتت احتكارية متنفذة، لا مكان فيها إلا للكبار المتنفذين!



*نقلا عن العرب القطرية