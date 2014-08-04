لمن كأس السوبر..!

مساء الخميس القادم يفتتح الموسم الرياضي السعودي لكرة القدم بمواجهة كأس السوبر التي تجمع النصر بطل الدوري وكأس ولي العهد بالشباب بطل كأس الملك على أستاد الملك فهد الدولي وهي مواجهة من العيار الثقيل والفوز بكأس السوبر سيكون افضل إعداد فني ونفسي لخوض الموسم الرياضي في أحسن حال..!

استعدادات الفريقين جاءت على أحسن ما يكون وإن كان هناك قلق نصراوي واطمئنان شبابي، فالشباب مكتمل الصفوف بعد أن تعاقد مع الأجنبي الرابع السنغالي مباي ادياني، فيما النصر يفتقد للانسجام ويغيب عنه الهداف البرازيلي الذي تعاقد معه مؤخراً ايرناني، وأتوقع ان يكون للاعبيه المحليين الكلمة الأعلى كما حدث في الدوري لكن وجود الثنائي البولندي ادريان والبرازيلي ماركينيوس جابريل سيدعم قوة النصر الهجومية بشكل افضل من السابق..!

الفريقان يدخلان المباراة بمدربين جديدين عليهما لكن سبق وأن دربا في السعودية، فالنصر يقوده الإسباني كانيدا، فيما الشباب يقوده البرتغالي جوزيه موريس وكلاهما يملكان فرصة قيادة فريقيهما نحو اللقب الأول، لكن الأكثر جاهزية سيكون الأوفر حظاً لحسم لقب السوبر الأول في تاريخه بعد أن سبق الجميع فريق الفتح للفوز بكأس السوبر الأول الموسم الماضي..!

المباراة يرعاها أمير الرياض وستكون كرنفالاً احتفالياً بانطلاقة الموسم الرياضي بالعاصمة الرياض حيث يتوقع أن تمتلئ مدرجات استاد الملك فهد الدولي، فالجميع متعطش لانطلاقة الموسم خصوصاً الجماهير النصراوية التي ستكون حاضرة بكثافة لمساندة فريقها نحو الفوز بأُولى ألقاب الموسم ليكمل الفريق ثلاثيته لعام 2014م بجانب كأس الدوري وكأس ولي العهد فيما الشباب يسعى للثنائية بجانب كأس الملك..!

نوافذ

- أخيراً تم إعلان فوز مجموعة الأم بي سي بحقوق نقل المسابقات السعودية للمحترفين ورغم تأخر الإعلان إلا أن قيمته ومزاياه تبرر ذلك، فالعائد وصل لضعف العقد السابق مع القنوات الرياضية لكن الأهم هو أن الناقل يختلف كلياً عن السابق من حيث الانتشار او الإمكانات مما سيساهم في رفع قيمة الدوري السعودي..!

- فوز الأم بي سي سيساهم في جذب المعلنين للأندية وارتفاع قيمة الإعلان وهذا سيساهم في رفع عوائد الاستثمار في الأندية وفي الملاعب مما يعني نقلة نوعية في مجال الاستثمار الرياضي لا من حيث تنوع المستثمرين ولا من حيث العائد المالي الذي سيرتفع للضعف أو أكثر..!

- كل الأندية سجلت لاعبيها ماعدا اندية النصر والاتحاد والرائد وإن كان النصر سيسجل مجبراً خلال هذا الأسبوع وقبل مباراة السوبر بعد أن ينهي كل المطالبات المالية لدى لجنة الاحتراف من أجل مشاركة لاعبيه الأجانب والمحليين الذين تم التعاقد معهم مؤخراً في مواجهة نهائي السوبر السعودي..!

- مباراة السوبر يقودها طاقم تحكيم محلي بقيادة الدولي صالح الهذلول أتمنى أن ينجح في قيادة المباراة فهي بوابة الحكام نحو كسب ثقة الجماهير ومسئولي الأندية لموسم يتوقع أن يكون ساخناً..!

- الشباب يدخل هذا الموسم بإدارة جديدة بقيادة الرمز الشبابي الأمير خالد بن سعد وجهاز فني جديد وأجانب جدد وبخبرة الرئيس استطاع في فترة وجيزة إنهاء كل المهام من أجل تهيئة الفريق للموسم الجديد..

- تأخر رئيس النصر في إتمام صفقة المهاجم الأجنبي كان بسبب البحث عن لاعب يصنع الفارق وأفضل من السابق ايلتون وكان أن تم التعاقد بنجاح مع الهداف البرازيلي وهداف فريق فلامنجو ايرناني دي سوزا وهو من أفضل ثلاثة هدافين في الدوري البرازيلي وهو لاعب مكسب للنصر وللدوري السعودي متى ما وفق وانسجم مع الفريق والحياة في الرياض..!

- مفاجأة الصيف كانت من نادي الشباب بعد مخالصة النجمين حسين شيعان ومهند عسيري فكلاهما مطمع للأندية الكبيرة الأول تعاقد مع النصر والآخر في طريقه للتعاقد مع أحد الأندية الكبيرة..!!

- لازال الهلال يواصل تفعيل استثماراته المتنوعة التي ستساهم في مضاعفة واردات النادي مما يجعله بعيداً عن أي أزمة مالية مستقبلاً بشرط ضبط المصروفات..!

- الأندية التي تأخرت في إبرام عقود الاستثمارلديها خصوصاً الإعلانية جاءت لصالحها بعد أن فازت مجموعة الأم بي سي بحصرية النقل التلفزيوني مما سيساهم في جذب عدد أكبر من الشركات ورفع قيمة الإعلان في الأندية..!

- دورة الخليج لكرة القدم اقتربت واتحاد القدم حتى الآن لم يشكل لجان البطولة..!

- بطولة السوبر للفائز انطلاقة وللخاسر عثرة ..!

- الأمير خالد بن سعد صانع إنجازات الشباب والأمير فيصل بن تركي أعاد النصر للبطولات أيهما سيواصل حصد الألقاب مساء الخميس القادم..!

*نقلا عن الجزيرة السعودية