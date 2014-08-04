موسم صعب عليهم

أصعب اختبار يواجه الأندية الكبرى في الكرة السعودية.. سيكون هذا الموسم.. مقارنة بالمواسم الماضية.. او لنقل مقارنة بالموسم الماضي كأقل تقدير.. بناء على معطيات ومعايير مرصودة.

النصر مثلاً.. سيكون في اصعب نفق كروي منذ قرابة عشرين عاما.. وربما هو الأكثر عرضة للضغط الجماهيري والإعلامي، كونه حامل لقبي دوري عبداللطيف جميل وكأس ولي العهد.. كونه توج بالأول بعد غياب عقدين.. والثاني بعد انقطاع قارب الأربعين عاماً.

فقدان لقب بطولة الدوري، أو عدم اضافة لقب جديد يشكل كسرة ظهر للإدارة والفريق.

أما الهلال.. الذي كان منافساً للنصر فسيشكل ابتعاده عن بطولة الدوري (أزمة) فراق للسنة الرابعة عن اللقب.. وهو ما لم يتعوده كفريق او كجماهير عاشقة له ذلك الوضع. إضافة الى تشكيل عودة النصر الجار اللدود للمنافسة والألقاب ضغطاً كبيراً عليه أكثر من غيره.

القطب الثالث في العاصمة الرياض فريق الشباب.. حامل لقب كأس المليك الموسم الماضي.. سيكون في وجه العاصفة وتحديداً على المستوى الإداري بالمحافظة على المنجز كأقل تقدير.. ثم إعادة الفريق إلى مضمار المنافسة الشرسة على لقب الدوري، في ظل رحيل الرئيس خالد البلطان صانع المجد الأبيض والأسود في العقد الأخير وعودة الحرس القديم بقيادة الأمير خالد بن سعد لتولي زمام القيادة.

على الساحل الغربي.. كالعادة غربل الفريق الأهلاوي (ثالث الدوري) فريقه وجهازه الفني وايضاً إدارة شبه كاملة. على أمل الوصول للأرقام السرية لفك (عقدة) بطولة الدوري منذ (30) عاما. وفي نظري انه تعاقد مع مدرب كفء قد يكون بداية الحلول.. ولكن ليس أهمها ليكون بطلاً. وهنا مربط (الملكي) وعشاقه مهما كابروا.

أما جاره عميد الأندية الاتحاد.. فقد فاجأ منافسيه قبل انصاره في سرعة ترميم الفريق بعناصر محترفة وإعداد مبكر، وحلحلة بعض من جبل مديونياته المتراكمة.

لكن لا زلت على قناعة انها البداية الحقيقية للعودة لسابق عهده كنمر يجري ولا يتعب، ويحتاج إلى أن يحدد سقف طموحاته في المنافسات حتى لا يفقد كل شيء.. وأولها اختيار الطريق للنهوض ثم الركض دون توقف. خاصة أن لديه جماهير صابرة، لكنها لا ترحم في العثرات.

*نقلا عن النادي السعودية