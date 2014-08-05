إنريكي نسخة من جوارديولا

شغوف بالصورة والملمح وحتى بالوصفة الفنية الجديدة التي سيأتي بها نادي برشلونة في موسمه الجديد، أتابع ما تحمله الأيام من صفقات وانتدابات وأيضا من نقش تكتيكي ضمن رؤية جديدة أجزم على أنها لم تسقط الصرح كله ولكنها بصدد تمتين القواعد التي يقف عليها هذا الصرح الذي هو صورة من عراقة النادي، فلا مجال هناك للمكابرة وللمزايدة وللعناد وما من شيء يسمح بهدم البيت على رؤوس أصحابه بدعوى الاصلاح.

لم يفلح نادي برشلونة بذهاب العبقري بيب جوارديولا في مد فلسفة التيكي تاكا باكسير الحياة لاسعافها يوم أصابها الاختناق بفعل ما باشره المدربون الواقفون في الجهة المقابلة من حملات للإبادة تحقيقا لغايات معقولة وتنفيذا لأحكام الطبيعة التي تقوم على التقابل والتضاد وأيضا على الصراع من أجل الحياة، فلا تيتو فيلانوفا الذي طارده داء السرطان حتى أماته ولا تاتا مارتينو استطاعا تسليح نادي برشلونة بما يكفي من الأسلحة لمقاومة ما كان يتعرض له من نسف لإنزاله من على كرسي عرش كرة القدم العالمية، ولا هما كانت لهما القدرة على التخيل والابداع ليمنحا التيكي تاكا المضادات الناجعة ضد كل الفيروسات التكتيكية المسلطة من المدربين الآخرين، فكانت النهاية الحتمية والمنطقية لدورة زمنية أتصور أنها الأجمل في تاريخ البلاوجرانا وأتصور أيضا أنها كانت واحدة من الحقب المميزة في تاريخ كرة القدم العالمية.

وبين الاقتناع بأن فلسفة التيكي تاكا أدت رياضيا وفنيا ما كان منتظرا منها والحاجة الى فكر فني جديد يعيد نحث وجه برشلونة ليقوى على دخول النزالات الكروية القوية هو من كان على الدوام في صراع ناري مع الغريم الأزلي نادي ريال مدريد، اهتدت ادارة برشلونة وقد طبعت مرحلة بيب جوارديولا بنجاحاتها الهلامية العقول الى لويس أنريكي ليكون هو محور هذه الثورة المعلنة التي تبتغي وتنشد هوية لعب تقود الفريق الكتلاني الى نجاحات جديدة.

هل رأت برشلونة في لويس انريكي صورة من ثورية ونزق وسعة خيال وقوة شخصية بيب جوارديولا؟

ما في ذلك أدنى شك، فبين المدربين الذين يشغلون اليوم الصفوف الأولى عالميا بقوة الانجازات وبقوة ما يبدعونه من تصاميم تكتيكية، لا يمكن أن يكون هناك مكان للشاب لويس انريكي الذي يعرف بالطبع ما يتفاعل ببيت برشلونة وبيت ريال مدريد بحكم أنه لعب لهما معا، فقامته الفنية ومنجزه في عالم التدريب لا يؤهلانه لأن يكون مع الكبار الذين تتهافت عليهم كبريات الأندية العالمية، الا أن برشلونة رأت في لويس انريكي تماما كما رأت قبل ثماني سنوات في جوارديولا الاطار الذي يتسع فكره وصدره ومتخيله لكثير مما تستوجبه المرحلة على دقتها وصعوبتها، رأت فيه القدرة على اعلان الثورة الهادئة التي تكسب الفريق مناعة ضد مزيد من الانزلاق وتبقيه واقفا في جبهة المنافسة على الألقاب.

مؤكد أن ما يفكر فيه اليوم لويس أنريكي هو غيره الذي فكر فيه جوارديولا يوم جيء به الى برشلونة، ومؤكد أن ادارة برشلونة لا تريد من لويس أن يكون صورة طبق الأصل من بيب ولا حتى لويس نفسه يريد أن يعيش في جلباب جوارديولا هو من يدرك أنه أمام رهان العمر لدخول محراب الخالدين، انه يعرف جيدا أنه يجب أن يبدأ من حيت انتهى من سبقه لمقود البارسا، انه بحاجة لأن يفرض أسلوبه واختياراته ونمط اشتغاله ليعطي العالم برشلونة التي أحب معها الكرة الجميلة.

*نقلا عن استاد الدوحة القطرية