غوارديولا: لن يرحل بواتينغ إلى برشلونة

سخر بيب غوارديولا المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني من التكهنات المثارة حول إمكانية انتقال المدافع الدولي جيروم بواتينغ إلى برشلونة الإسباني.

ورجحت إذاعة "راديو ماركا" أن يكون برشلونة في طريقه لضم بواتينج، لتعزيز الخط الخلفي للنادي الكاتالوني في الموسم الجديد.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحفي في بورتلاند الذي يحتضن المعسكر الصيفي للنادي البافاري، إنه لا توجد أي صحة لهذه الأنباء، وأنه ليس لديه أي نية في أن يحرم الفريق من المدافع السابق لمانشستر سيتي.

وأوضح غوارديولا: "لا أتحدث عادة عن أمور قرأتها في الصحف، ولكني أعتمد عليه بنسبة مئة بالمئة هنا".

وانضم بواتينغ إلى بايرن قادما من سيتي في 2011، وفي كانون أول/ديسمبر الماضي جدد عقده مع النادي حتى 2018.

