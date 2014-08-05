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5 أغسطس 2014

الأسترالية كايلي مينوغ تختتم دورة ألعاب الكومونولث في سكوتلاندا الأسترالية كايلي مينوغ تختتم دورة ألعاب الكومونولث في سكوتلاندا الثلاثاء 8 شوال 1435 هـ - 05 أغسطس 2014
روي ماكلروي يتسلم كأس بطولة بريجستون للغولف روي ماكلروي يتسلم كأس بطولة بريجستون للغولف الثلاثاء 8 شوال 1435 هـ - 05 أغسطس 2014
الإيطالية روبيرتا فينشي ببطولة روجرز المقامة بكندا الإيطالية روبيرتا فينشي ببطولة روجرز المقامة بكندا الثلاثاء 8 شوال 1435 هـ - 05 أغسطس 2014
بابلو ساندوفال لاعب سان فرانسيسكو جاينتس أمام نيويورك ميتز بابلو ساندوفال لاعب سان فرانسيسكو جاينتس أمام نيويورك ميتز الثلاثاء 8 شوال 1435 هـ - 05 أغسطس 2014
وولفونغ والتز يبدو تائها أمام رجال الأمن بمباراة فرونتا دوسلدورف وهيرتا برلين وولفونغ والتز يبدو تائها أمام رجال الأمن بمباراة فرونتا دوسلدورف وهيرتا برلين الثلاثاء 8 شوال 1435 هـ - 05 أغسطس 2014
شوبا أكبوم لاعب أرسنال يحاول فك متاهة دفاع موناكو شوبا أكبوم لاعب أرسنال يحاول فك متاهة دفاع موناكو الثلاثاء 8 شوال 1435 هـ - 05 أغسطس 2014
شكراً غلاسكو..! شكراً غلاسكو..! الثلاثاء 8 شوال 1435 هـ - 05 أغسطس 2014

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