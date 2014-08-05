90 (ذاكرة الحسد)

في دور 16 من تصفيات كأس العالم، خسرت الجزائر من ألمانيا، وفي مشوار ألمانيا حتى تتويجها بالكأس، وأنا أتخيل احتمالاً لم يحدث: ماذا لو أن الجزائر فازت وأخذت حظ ألمانيا إلى الذهب؟ ماذا لو اعتلى منتخباً عربياً منصة العالم وحقق المركز الأول؟ ووجدنا أنفسنا نحن العرب المشتتين مجتمعين، متفقين على بهجة واحدة، وطالما كنا نتقاسم غصة مشتركة.

كنت أفكر بهذا الاحتمال وأنا أتذكر الروائية الجزائرية: أحلام مستغانمي، وثلاثيتها الشهيرة: ذاكرة الجسد، عابر سرير، فوضى الحواس. وأتصور كيف يمكن أن تصف مشهد الإنجاز؟ كيف تكتب عن الفرح وهو يدخل منازلنا ونشعر به يخصنا وحدنا؟ كيف أن الفرح بسبب كرة القدم يكون مهما إلى هذا الحدّ، وأن الإنسان مسالم وسويّ إذا اعتمد على قدميه في الوصول إلى سعادته، ولم تتدخل يداه؟

أحلام مستغانمي، كتبت النضال، الثورة، عمر المختار. والجزائر صنعت لنا في منافسة كأس العالم مكاناً، أتاح لنا مزاحمة قوى العالم. الجزائر خرجت، في الوقت الذي بقيت فيه رمزاً للخسارة برأس مرفوع، والتاريخ دائماً يحتمل الخسارة، ولكنه لا يقبل الهزيمة. الخسارة هي محاولة لم تنجح، الهزيمة ضعف لا يغتفر.

انتهى كأس العالم، فازت ألمانيا، خسرت الأرجنتين، وأنا أفكر بكرة القدم وأشعر أنها شكل موازٍ من الكرة الأرضية. ولا أعرف هل كانت هذه الفكرة حاضرة في ذهن من اخترع كرة القدم، لا أعرف هل خطر بباله لحظة ملل أن يأخذ العالم كله ويركله، يحتضنه، يركض وراءه، يصفعه بقوة، وحتى إذا ما شعر بالتعب أطمئن أن الأرض ثابتة تحت قدميه، تنهد، ارتاح قليلاً، ثم عاود الركل مجدداً.

علينا الآن الانتظار أربع سنوات، حتى يحين موعد كأس العالم 2018، وإلى ذلك الحين يمكن لكل من كان يعتب على هوس الناس بالكرة أن يبتكر لنا حلماً ننشغل به، نعمل عليه، ونناضل من أجله، مع ضمانتي الخاصة أنه لا أحد في هذه المستديرة يحسدنا على فراغنا من التخطيط، بل نحن من يتكفل بالحسد.



*نقلا عن الحياة السعودية