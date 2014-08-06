ما بعد هيدسون... مرحلة حاسمة

لم تحدث استقالة المدرب الانجليزي هيدسون من تدريب منتخبنا الوطني أي مفاجآت وجاءت ردود المتابعين والجماهير متوافقة على أنه لم يكن في الأساس مدرب المرحلة، بدليل الفترة التي لم يقدم فيها أي نتائج ملموسة مع المنتخب الأول ولم تكن لتشفع له بالاستمرار في مهمته وخصوصا مع الانتقادات التي طالته لسوء التنظيم وغياب اللمسات الفنية الواضحة على مستوى وأداء اللاعبين، فذهب هاربا غير مأسوف عليه، على رغم النظرة والرؤية الطويلة الأمد التي دعت اتحاد الكرة لمنحه الفرصة لتدريب المنتخب الأول، لذلك فالجميع بات يجمع أن المدرب هيدسون استفاد من الفرصة التي منحها إياه الاتحاد ليصل من خلاله إلى تدريب منتخب آخر أكبر شأنا من البحرين، فالبحرين كانت له بمثابة كوبري وصل إليها ليحقق طموحاته المتقدمة جدا ويغادر بالتالي ليوقع عقده الثاني فقط كمدرب لأحد المنتخبات الوطنية، على اعتبار أن البحرين كانت المحطة الأولى له فقط على مستوى منتخبات الكبار.

الآن وبعدما حدث ما حدث، يجب على الاتحاد ألا يقع في الفخ ذاته، ولا يجب أن يمنح الفرصة لتدريب المنتخب إلا لمن يحفظها ويكون قادرا على إحداث الفارق المطلوب، وإذا كانت خزينة الاتحاد لا تتحمل مدربا من نوعية المدربين العالميين الذين مروا على المنتخب من قبل، فيمكن أن يستفيدوا من المدربين العرب الذين مروا بمنطقة الخليج أو البحرين القادرين على إعادة البوصلة من جديد لصالح المنتخب، على رغم أن الفترة المقبلة قصيرة جدا مع تبقي 3 أشهر فقط عن كأس الخليج، فجاء التعاقد مع المدرب الخبير العراقي عدنان حمد كضربة معلم قادر على تطوير الأداء الفني للمنتخب، والانطلاقة به نحو الأهم وهو الإعداد لتصفيات كأس العالم 2018، واعتبار البطولتين الخليجية والآسيوية محطتين تساعدان المدرب الجديد على تكوين فريق للمستقبل.

نتطلع لأن تكون هذه الإقالة هي الانطلاقة الحقيقية للفريق الذي بالتأكيد سيدخل إلى فكر جديد مع مدرب جديد نتمنى أن يكون أفضل بكثير من هيدسون وسابقيه، وخصوصا أن التجارب السابقة للمدربين التالين للكرواتي ستريشكو -الأفضل- كلها باءت بالفشل، بداية من لوكا ثم بريغل وماتشالا وهيكرسبيرغر وسلمان شريدة وتايلور وختاما بهيدسون، إن الأمر لا يخلو من الصعوبة، لكننا نطمح بأن يوفق المدرب الجديد عدنان حمد في اجتياز بطولة الخليج، الاختبار الأول له بنجاح، حتى نتمكن من البصم بنجاح اختيار الاتحاد للمدرب الجديد.



*نقلاً عن الوسط البحرينية