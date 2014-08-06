نابولي ينتظر قرار فان غال لخطف فلايني

أكد نابولي الإيطالي اهتمامه بضم لاعب الوسط الدولي البلجيكي مروان فلايني من مانشستر يونايتد الإنكليزي، مشيرا في الوقت ذاته إلى لاعب إيفرتون السابق ليس الوحيد ضمن لائحة اهتماماته في مسعاه لتعزيز خط وسطه.

وأشار مدرب نابولي الإسباني رافايل بينيتيز إلى أن محاولة ضمه فلايني من يونايتد مرتبطة برغبة الاخير في التخلي عن اللاعب البلجيكي بعد موسم واحد فقط في صفوفه او الاحتفاظ به.

ويأتي موقف بينيتيز مستندا الى التصريح الذي ادلى به المدرب الجديد ليونايتد الهولندي لويس فان غال من الولايات المتحدة حيث توج فريقه بلقب كأس الابطال الدولية بتغلبه على غريمه اللدود ليفربول 3-1 في المباراة النهائية، اذ اشار الى انه سيطلع لاعبيه بعد الجولة الاميركية حول وضعهم في الفريق واذا كانوا في مخططاته للموسم المقبل من عدمه.

ولم يكن فلايني الذي قدم اداء متواضعا في موسمه الاول مع "الشياطين الحمر" بسبب الاصابات التي لاحقته، مع الفريق في جولته الاميركية التحضيرية بسبب خلوده للراحة إثر مشاركته مع بلاده في مونديال البرازيل 2014، لكن مستقبله مع الفريق كان موضع تساؤل في وسائل الاعلام البريطانية التي تحدثت عن احتمال رحيله الى جانب البرتغالي لويس ناني والياباني شينجي كاغاوا وويلفريد زاها والبرازيلي اندرسون.

واشارت صحيفة "دايلي ميرور" الى ان فان غال يريد التخلص من اللاعبين "المكلفين" ماديا وعلى رأسهم فلايني الذي قد يتجه الى نابولي، وكاغاوا المحتمل عودته الى بوروسيا دورتموند الالماني او الانتقال الى اتلتيكو مدريد الاسباني بعد موسمين "عاديين" في صفوف "الشياطين الحمر".

وقال فان غال بعد الفوز بكأس الابطال الدولية: "يجب ان تعطي اللاعبين فرصة الانتقال اذا رأيت بان حظوظ لعبهم (مع يونايتد) غير مرتفعة. يجب ان اقول لهم ذلك باكرا لانه بعد 31 أغسطس سيكون فات الاوان".

ويبدو ان نابولي يمني النفس بأن يكون فلايني الذي كلف يونايتد 5ر27 مليون جنيه استرليني للتعاقد معه الموسم الماضي من ايفرتون، من اللاعبين الذين يرغب فان غال في التخلص منهم، وقد أمل بينيتيز ان تحسم المسألة في اقرب وقت ممكن، مضيفا "من الصعب عدم التحدث عن سوق الانتقالات خصوصا ان اسماء اللاعبين (المرشحين للانضمام الى الفريق) تظهر الى العلن. بالنسبة لفلايني، المسألة برمتها مرتبطة بيونايتد وليس بنا".

وواصل "في وسط الملعب، نبحث عن لاعب يتمتع بالذهنية المناسبة للفوز. اذا وصل فلايني بأسرع وقت، فلن تكون هناك اي مشكلة في جعله يتأقلم مع اسلوبنا. يجب ان اضع لائحة باسماء اللاعبين الذين يخوضون دوري ابطال اوروبا وبالتالي لا نملك الكثير من الوقت. انه لا يلعب مع يونايتد (في جولته الاميركية)، وبالتالي يجب ان ننتظر وان نبدي الاحترام (ليونايتد واللاعب)".

وواصل "يجب ان ننتظر حتى عودتهم من اوروبا وربما حينها بإمكانكم انتم -الصحافيين- ان تغيروا عناوينكم (اي الاعلان عن ضم فلايني)"، الذي يواجه منافسة قوية في يونايتد بحال بقي مع الفريق في ظل قدوم الاسباني اندر هيريرا.