الوفاء بين "الهياط" والحقيقة؟!

بحثت وفتشت حتى.. كلَّ متني .. فلما كلَّ متني كلمتني.. نعم كلمتني الحقيقة لتؤكد أننا في الخليج العربي عاقون.. لا خاتمة لنا مع المنجزين المتميزين.. فحين تركهم للرياضة بعد أن فرض العمر ذلك.. أو حتى الإصابة.. فلا شأن لنا بهم.. اللهم إن كان المعني ممن يقدم نفسه إما بعمل ناجح يفرضه فرضا أو بتملق يستجدي بواسطته أصحاب الشأن.

من العيب وسوء المنقلب أن نعامل الأسماء التي أعلت الرايات وكافحت وقدمت لأجل بلادها الكثير.. بالتجاهل والنسيان.. تلك التي صدحت بأسمائها الجماهير وصفقت لها الأكف هم خارج المجال الرياضي.. هذا المجال الذي فتح أبوابه للمتزلفين والمتكسبين.. وعلى عينك يا تاجر.

هنا لا ألوي على مبالغة، أو أدعي بشأن لا علم لي به.. بل هي حقيقة قائمة تلمستها وعرفتها من كثيرين.. فكثير ممن قدموا لبلادهم ما برحوا يرفعون عقيرتهم بالشكوى من سوء الحال والمنقلب.

فلنا أن نتخيل أن دولة فقيرة مثل كوبا من أهم مبادئها أنها لا تتخلى عمن قدموا لها في الشأن الرياضي؛ فحين تركهم للمجال يستمر لهم مخصص مالي شهري يعينهم على نوائب الحياة حتى يأخذ الله أمانته.. وإن كان كما علمت ليس كبيرا لكن فيه قيمة إنسانية تحمل الكثير من الوفاء والاعتزاز.. أما لدينا فحدث ولا حرج.. ولن أستعرض بعض أسماء من بلغوا القمة في الإنجاز لدينا وكيف حالهم.. بل إن بعضهم حين مرضه يستجدي سريرا في المستشفى.. ولا يجد.. لكن هذا هو حالنا.

في خليجنا هناك مهايط.. وادعاءات كثيرة بين حفات اعتزال كبيرة لأسماء بعينها قد تكون أقل عطاء لكنها الأقرب إلى قلب المسؤول أو المتكفل بالحفل.. ناهيك عن حفلات تكريم تتكرر بسذاجة متناهية حصيلتها النهائية دروع تذكارية لا ترتقي لقيمة حضور النجوم أو الرواد المكرمين.

نحن لا نطالب هنا بالتكريم.. بل بالوفاء تعاملا مع من أنجزوا.. ولا بأس أن يكون هناك في كل بلد خليجي عبر اللجنة الأولمبية والاتحادات ما يكون من ضمن مهامه الاهتمام بالمنجزين.. وأتمنى أن لا يخرج علينا من يقول: "تطالبون بالوفاء والتكريم.. أعطونا معاييركم الخاصة بمن يستحق أو من لا يستحق".. والمحبطون كثيرون وهم أهم أسباب البلاء؟!

أختم بالقول: إن على مؤسساتنا الرياضية أن تنمي فضيلة الوفاء تجاه المنجزين.. ولا بأس بتجربة كوبا.. ولتكن من بيت مال المسلمين.. بعدما تنامت عبارات المنة والأذى النفسي التي لحقت ببعض المتميزين.

هي رسالة إنسانية لمؤسساتنا الرياضية وأيضا رسالة للجيل الجديد ليكون أكثر تعلقا وإخلاصا.. وهو الذي في ظل ذلك يدرك أن بلاده لن تتخلى عنه حتى بعد تخلي الرياضة عنه

*نقلاً عن العرب القطرية