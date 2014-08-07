باريس سان جيرمان ينسحب من صفقة دي ماريا

نقل عن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم قوله، اليوم الخميس، إن ناديه أوقف المحادثات مع ريال مدريد، بطل أوروبا، والمتعلقة بالحصول على خدمات لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي انخيل دي ماريا بسبب ارتفاع المبلغ الذي يطلبه النادي الإسباني.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن الخليفي قوله خلال تقديم اللاعب الجديد المدافع البرازيلي ديفيد لويز إلى وسائل الإعلام والمشجعين "لكن المبلغ كان كبيرا للغاية وأوقفنا المحادثات".

وتحدثت بعض التقارير الإعلامية عن أن ريال يطلب 75 مليون يورو (100.33 مليون دولار) مقابل الاستغناء عن دي ماريا الذي تألق خلال نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل قبل أن يترك البطولة بسبب إصابة.

وعاد دي ماريا إلى التدريبات مع ريال أمس الثلاثاء، ولم يعلن ريال رسميا أنه يرغب في بيع لاعبه الأرجنتيني، وقال المدرب كارلو انشيلوتي إنه يعول على جهود اللاعب ابن السادسة والعشرين في الموسم المقبل.

وكان دي ماريا انضم إلى ريال مدريد في 2010 ولعب دورا محوريا في مسيرة الفريق في الموسم الماضي عندما عزز رقمه القياسي وفاز بلقبه الأوروبي العاشر، إضافة إلى كأس ملك إسبانيا.

واختير دي ماريا أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في مواجهة أتلتيكو مدريد.