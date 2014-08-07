في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الكروية الكثير من الحركة والضوضاء بسبب أخبار التعاقدات والصفقات المحلية والأجنبية التي تقوم بها شركات الكرة، ومع بدء انطلاقة رحلة الفرق إلى معسكراتها التدريبية في الخارج وتوالي وصول نتائج لقاءاتها الاستعدادية هناك، تعكف لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم هي الأخرى على مواصلة جلساتها من أجل التحضير لبدء الموسم الكروي الجديد، بما في ذلك دراسة استحقاقاتها الخارجية بعد أن اختار الاتحاد الآسيوي، تقديراً لجهود حكامنا لكرة القدم، بعضهم للمشاركة في إدارة لقاءات بطولة تحت 16 عاماً في تايلاند وكأس آسيا للشباب في ميانمار ودورة الألعاب الآسيوية في كوريا الجنوبية.

ورغم انشغالها بهذه التحضيرات التي يعول عليها الكثير من أجل الخروج بموسم تحكيمي مثالي يزيل الكثير من اللغط الذي دار حول مستوى التحكيم في الموسم المنصرم، لم تنس لجنة الحكام مسؤولياتها التاريخية الملقاة على عاتقها تجاه تطوير كوادرها والعاملين في سلك التحكيم فيها حتى بادرت مؤخراً إلى دعوة الشباب المواطنين للتسجيل العاجل في دورة الحكام المستجدين لكرة القدم والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها في الفترة من 10 إلى 14 الشهر الجاري بمقر اتحاد كرة القدم في منطقة الخوانيج بدبي، وذلك من أجل تمكين جيل جديد من حكام كرة القدم الشباب من أخذ دورهم الريادي مستقبلاً في هذا المجال الحيوي للغاية.

وهي واحدة من المبادرات الجميلة التي تستحق فعلاً الإشادة والدعم من الشركاء والمعنيين كافة بأمور كرة القدم في الدولة، علماً بأن إقامة دورة الحكام المستجدين ليست بالفكرة الجديدة علينا، حيث اعتاد اتحاد كرة القدم منذ إعلان تشكيله في السبعينات على أخذ زمام المبادرة بإقامة مثل هذه الدورات بغرض تخريج دفعات جديدة كل موسم كروي لسد الفراغ الكبير الذي كانت تعيشه كرة القدم آنذاك.

ووقتها تم السماح للأخوة العرب بدخول هذه الدورات جنباً إلى جنب مع المواطنين حتى اتفق أولو الأمر على اقتصار المشاركة فيها على المواطنين فقط بعد قرار وقف الاستعانة بالحكام الأجانب وربما قبل ذلك أيضاً.

كما أنه من المهم للغاية أن نشيد بلجنة الحكام واتحاد الكرة لحرصهما الشديد على استمرارية تواصل أجيال الحكام من أجل المحافظة على مكتسباتنا الكثيرة التي حققها التحكيم الإماراتي على كافة الصعد والمناسبات المحلية والخارجية، لذا ومن هذا المكان فإننا ندعو شبابنا المواطنين وخاصة أولئك الذين يجدون في أنفسهم الرغبة بخوض تجربة التحكيم والذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق وهي بسيطة جداً وميسرة، إلى عدم تفويت هذه الفرصة الجميلة وأن يبادروا سريعاً بالتواصل مع اتحاد كرة القدم والتسجيل في الدورة بأقرب فرصة ممكنة خاصة أنه لم يتبق إلا أيام معدودات فقط على إغلاق باب التسجيل.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية