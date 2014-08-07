رعاية (شباب) أم رعاية (رياضة)؟

يحسب للأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية (الشباب) أنه قيادي مزدحم بالفكر والمعرفة والخبرة والطموح والمسؤولية .. ويحسب له أيضا أنه من موقعه الرسمي مملوء بالطموحات والتطلعات المستقبلية داخل قطاع (الشباب والرياضة) الذي يحتاج إلى (الإصلاح) قبل (التطوير) وترتيب (الأولويات) حسب درجة أهميتها .. فالقرار الذي أصدره مؤخرا الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية (الشباب) ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.. والقاضي بتشكيل لجنة لإعادة صياغة إستراتيجية العمل الرياضي.

هذا القرار ـ بصراحة ـ يعيدني إلى مفهوم (الرعاية) الحقيقية والمطلوبة لقطاع (الشباب) قبل قطاع (الرياضة) .. فالأمير عبدالله بن مساعد .. المسؤول .. هو رئيس عام لرعاية (الشباب) أولاً ً.. ورئيس عام لرعاية (الرياضة) ثانياً .. حتى وإن كانت (الرياضة) جزءا هاما ورئيسا من برامج وفعاليات وأنشطة (الشباب) .. كنت أتمنى لو كان قرار تشكيل هذه اللجنة موجهاً إلى تشكيل (لجنة) لإعادة صياغة إستراتيجية العمل (الشبابي) بشكل عام طبقا لمسمى (الرئاسة العامة لرعاية الشباب) أو رفع درجة هذا المشروع إلى (مشروع وطني) بوجود شراكات إستراتيجية تمثل وزارات وهيئات ومؤسسات وقطاعات كوزارة التعليم العالي .. وقطاع الجامعات .. والقطاعات العسكرية .. ووزارة التربية والتعليم .. ووزارة البلديات والصحة وممثلي القطاع الخاص .. وكل الجهات المعنية بقطاع وبرامج (الشباب) حتى نجسد المعنى الحقيقي لمفهوم (الرعاية).. وحتى ينسجم ويتماهى اسم الرئاسة العامة لرعاية (الشباب) وليس رعاية (الرياضة) مع الواقع .. بحيث يكون كل (شباب) هذا الوطن هو المستهدف بمفهوم (الرعاية) الحقيقية التي تتطلب إنشاء (مراكز شباب) متنوعة البرامج والفعاليات والأنشطة الدينية والتربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية ومختلف الفنون والمسرح والرحلات وبرامج الترويح

في الأحياء والمدن والمحافظات .. ووضع مسمى ومفهوم (رعاية الشباب) في سياقاته الصحيحة .. ودلالاته اللغوية.

ـ أعود لأقول: إن قرار تشكيل لجنة لإعادة صياغة إستراتيجية العمل (الرياضي) هو (مشروع) كان يجب أن يكون من اختصاص الجهة المعنية بالدراسات والبحوث

ورسم الاستراتيجيات داخل (اللجنة الأولمبية العربية السعودية) نفسها دون الحاجة إلى تشكيل (لجنة) .. والاتجاه إلى تبني (مشروع وطني) تحت مظلة الرئاسة العامة لرعاية (الشباب) يتعلق وبشكل مباشر إلى تعميق مفهوم (الاستراتيجيات) و(الرعاية) بمعناها (الواسع).. من خلال شركاء أقوياء من كافة القطاعات.

السوبر.. بداية الانطلاق

ينطلق اليوم الخميس الموسم الرياضي الكروي السعودي 2014ـ2015 بكأس السوبر التي ستجمع بطل الدوري (النصر) أمام بطل كأس الملك (الشباب)، وغدا الجمعة سينطلق (دوري عبداللطيف جميل للمحترفين) بلقاءين يجمع الأول الفيصلي مع الاتحاد في المجمعة. ويجمع الثاني العروبة مع الهلال في الجوف، وهي المباريات المقدمة من الجولة الثانية في الدوري .. بحكم ارتباط ممثلي الكرة السعودية الاتحاد والهلال في (ذهاب) دور الثمانية لدوري بطولة الأندية الآسيوية بعد 10 أيام حين يتقابل الثلاثاء القادم الهلال السعودي على ملعبه في الرياض أمام السد القطري .. والاتحاد السعودي نظيره العين الإماراتي في مدينة العين..

ما يعني أن أجواء الإثارة والتشويق والمتعة والمتابعة ستكون مبكرة وفي أعلى درجاتها.



*نقلاً عن الرياضية السعودية

