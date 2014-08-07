فينغر يؤكد: "اليونايتد" بمنافسة شرسة من أجل فيرمايلن

ألمح أرسين فينغر، المدرب الفرنسي لأرسنال الإنكليزي إلى اهتمام الغريم المحلي مانشستر يونايتد بخدمات مدافعه البلجيكي توماس فيرمايلن، إضافة إلى عدد من الأندية الأخرى.

وأشار فينغر اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي بأن الفريق اللندني تلقى عدة عروض بشأن فيرمايلن، قائد "المدفعجية" الذي فقد مكانه في التشكيلة الأساسية الموسم الماضي.

وقال فينغر ردا على سؤال حول هوية الأندية المهتمة بقلب الدفاع البلجيكي: "لا يمكنني إطلاعكم على ذلك، لكنكم ستعلمون بالأمر قريبا"، مضيفا حول ما إذا كان يونايتد من بين هذه الفرق، قائلا: "أعتقد أن هناك احتمالا بوجوده ضمن المجموعة (مجموعة الفرق المهتمة باللاعب)".

ورفض المدرب الفرنسي التطرق الى المبلغ الذي يطالب به أرسنال من أجل التخلي عن فيرمايلن والذي قدرته وسائل الإعلام المحلية بحوالي 19 مليون يورو، معترفا في الوقت ذاته بوجود إمكانية كبيرة بأن يرحل عن "استاد الإمارات".

وتابع "قد يحصل هذا الأمر (رحيل اللاعب)"، مضيفا "لقد قلت منذ بداية تحضيرات ما قبل الموسم بأن هناك إمكانية لرحيل توماس عنا لأنه يريد أن يلعب. لقد تمتع بسلوك مذهل لكنه في موقع حيث من الصعب الوقوف في وجهه إذا وجد أمامه فرصة مثيرة للاهتمام".

وأكد فينغر اهتمام فرق غير إنكليزية بخدمات فيرمايلن، وذلك في وقت تشير فيه وسائل الإعلام البريطانية الى أن برشلونة الإسباني يسعى الى ضم قلب الدفاع البلجيكي البالغ من العمر 28 عاما.

