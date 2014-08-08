البيسيجي .. سر مطاردات مالية !!

في الموسم الماضي كشف النقاب عن موهبتين غير رئيسيتين في دوري اوربا، كان لهما الكلمة الفصل في ما تحقق من نتائج على مستوى الليغا والشامبيوزليغ، في كل من العاصمة الملكية مدريد سواء مع اتلتيكو او الريال، اذ اصبح البرشا بعيدًا عن منصات التتويج الذهبية بعد ان وقع صريع صدمات الهجمات والاهداف والدفاعات المدريدية المدروسة بعناية فائقة وبالشكل الذي عجز فيه الارجنتينيان مسي ومارتينو تاتا من اقتحامهما، فيما تمكن النجمان الارجنتينيان الاخران سيموني مع اتلتيكو و(دي ماريا) مع الريال من تحقيق اعلى انتاج لهما، خلال المواسم الماضية وربما في مسيرتهما الكروية، بعد ان قدما عطاءً ممتازا وموسما متميزا قد لا يتكرر بسهولة ..

الغريب ان الموسم الماضي وبرغم كل ما قيل عن الريال وامكاناته المادية، الا انه يدين بالانجازت المتحققة الى نجمه الارجنتيني دي ماريا وليس لكرستيان رونالدوا، الذي لم يكن سوى اسم واسطورة مرعبة وان لم تقدم الكثير من الفنون الكروية والعروض الخرافية، على العكس تماما من اداء انخل الذي قدم موسما خرافيا بكل جنونه، مما جعل من حكاية بيعه التي تحدث عنها الرياليون خصوصا الادراة بالرغم من امتعاض المدرب انشلوتي تعد بمثابة اسطورة وسر لا يمكن تفسيره، فكيف التفريط بافضل لاعب وبسعر يعد مناسبا في وقت تمتد ايادي الريال لشراء لاعبين اخرين ليس هم افضل من انخل دي ماريا..

قد يبدو في العملية وسباق التنافس الذي اشتعل بين الملكي الاسباني والبيسيجي الفرنسي الاغلى في اوربا والاكثر امكانية وتحررا لقيود الصرف المفرط، بان سرا ما يسيطر على حكاية النجم الارجنتيني الذي قدم في الموسم الماضي الكثير مع انه لم يقدم ذات المستوى في نهائيات كاس العالم التي تعرض فيها لاصابة ابعدته عن اداء دور كان له تاثير حاضر لو حضر، الا ان قصة البيع والشراء من البيسيجي تحديدا قد فتحت بابا للتساؤل عن ماهية السر والاعلان عن هذه الصفقة.. وان لم تتم، فهل كانت هنالك مطاردات من نوع اخر بين الناديين او بين صفقات النجوم المستعرة في اوربا كلها؟ ام ان العملية برمتها مجرد تمويه على فصل مالي اخر وان جرى تحت مسمى التعاقدات الاحترافية الكروية..

في اخر المشوار وكما ابتدأ بمفاجأة انتهى بمثلها، حينما فاجأ رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي الجميع في مؤتمر صحفي عقد لتقديم نجم الفريق الجديد ديفيد لويز، بإعلانه الانسحاب من سباق التعاقد مع أنخيل دي ماريا نجم ريال مدريد. وقال ناصر في المؤتمر الصحفي «لقد تحدثنا مع ريال مدريد، كانت مطالبهم المالية من أجل دي ماريا مرتفعة جداً». وأضاف الخليفي:«انسحبنا من سباق التعاقد معه». قطعا ان الامور المالية ليست هي السبب الرئيس في انسحاب الخليفي المفاجئ لانه لم يهزم ماليا منذ وصل الى قمة قيادة البيسيجي ولكن يبدو ان الرحلة حققت غاياتها واهدافها.. ام ان مشوارا اخر جديدا فتح على مشارف طرق وواجهات اخرى قد بدأ للتو..



*نقلاً عن الأيام البحرينية