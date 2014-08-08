(الحربي والفوده)سؤال وجواب

أعرف المخضرم الأحدي علي فوده منذ خمس وأربعين سنة، وكنت قريباً منه في الثلاثين سنة الأخيرة.. أعرفه رجلاً عفوياً كريماً.. يحسب للإعلام ألف حساب. قّدم خدمات كثيرة للكيان الأحدي، منها السلبي ومنها الإيجابي.. ولكن البعض قال عنها أموراً كثيرة تجعله(بعبع) إن صدقت.

ـ الأمر الذي لم أعهد في علي فوده علي مدار معرفتي فيه، هو الجواب الذي رد فيه علي رئيس النادي سعود الحربي،عندما وجه له سؤالاً وهو(حسب طلب اللجنة وبصفتك أميناً للصندوق أفدنا عن الأمور المالية من 5-7-1431 إلي 17-5-1435 هجري عن الإيرادات والمصروفات؟).

ـ ومعها تكلم الفوده بما لم أعهده منه، وقال أموراً تهز الجبال، في رد رسمي علي خطاب رئيس النادي سعود الحربي، وعلي قول الممثل المصري الكوميدي ( أحمد آدم) ياويلتي ويلاه يافوده من فين جبت هذا الكلام، ولو كان كلامه صحيح، الحربي ورفاقه في إحراج غير مسبوق، علي أمل أن يكون الكلام فيه، خطأ أو فيه تسريح

وسأختصر ردود الفوده علي السؤال علي أمل التوسع فيه في أعداد قادمة.

ـ قال الفوده أحمد الله ياسيادة الرئيس أنكم عدتم للوائح والأنظمة بعد أن اهملتوها أربع سنوات (كلام كبير وأنت يافوده فين كنت الأربع سنوات ساكت)

ـ قال الفوده: إن إيرادات النادي ومصروفاته، بعيدة كل البعدعن الأنظمة واللوائح (وأنت ياخبير ليه ماقلتلهم عن الأنظمه واللوائح).

ـ أنا كأمين صندوق ليس لي علم باللي تدخل حساب النادي، أما باقي الإيرادات أسمع بها(ياويلتي ويلاه كم حساباً في النادي ؟).

ـ تبرعات رئيس أعضاء الشرف السابق ونائبه سهل حموده ،لاأعرف كيف تأتي وكيف تصرف (يارجل هذا وأنت أمين صندوق داهية ياسعود ياحربي).

ـ بعض الأموال أجدها في الحساب، ولا أعرف مصدرها(بسيطة اللي يدخل المهم اللي يخرج فين يخرج).

ـ شراء سيارات بالتقسيط من معرض شقيق سعود الحربي بفوائد عالية (الله يهديك ياأستاذ سعود، المعارض كثيرة إبعدها عن الشكك).

ـ المصروفات حدث ولا حرج، معظمها يصرف من خارج النادي (أجل ليش تطالبوا بنادي إذا كانت أموركم الإداريه تدار من خارج النادي، ولاعبوكم يتدربون في الاستاد الرياضي)

- هناك أمور أكثر وأصعب مما قيل.. نتركها للمقالات القادمة.

(كلام للي يفهموه)

ـ سنوات طويلة ونحن نقول سعود الحربي من أفضل الرؤساء إللي مروا علي نادي أحد، لو صدق نصف كلام الفوده سينعكس المسمي واللقب بكل تأكيد.

ـ ثلاثة أسماء كبيرة لكرسي الرئاسة في أحد تنتظر إقالة أو استقالة الرئيس الحالي، نادٍ كبير حتي وهو بيموت يجد حد يشتريه.

-الكيان الأحدي تاريخ وانجازات وشعبية من أكثر الأنديه إخلاصاً للوطن، وكان شاهداً وفعالاً في تأسيس بدايات الرياضة السعودية يذبح هذه الأيام من الوريد للوريد.



*نقلاً عن الرياضية السعودية