“الحرارة H”

مثل حرارة شهر “آب اللّهاب” جاءت بداية الموسم الرياضي الجاري ملتهبة الأجواء بشكل يفوق التوقعات، خصوصاً في الجانب التحكيمي الذي اعتاد أن يتصدر المشهد الكروي المحلي غالباً.

تذكرت وصف الروائي الشهير الأورغوياني إدواردو غاليانو لحكم كرة القدم في كتابه الشهير “كرة القدم بين الشمس والظل” حين كتب: ”إنه الطاغية البغيض الذي يمارس ديكتاتوريته دون معارضة ممكنة، والجلاد المتكبر الذي يمارس سلطته المطلقة بإيماءات أوبرا، الصفارة في فمه ينفخ رياح القدر المحتوم، ويمنح الأهداف أو يلغيها، البطاقة في يده، يرفع ألوان الإدانة: الأصفر لمعاقبة المذنب وإجباره على الندم، والأحمر يلقى به إلى المنفى، خلال أكثر من قرن كان الحكم يرتدي لون الحداد. على من؟ على نفسه. أما الآن فإنه يخفي حداده بالألوان”.

هذه الفلسفة يصدقها الواقع لذلك ظل التحكيم القضية الشائكة التي لا هدنة معها من قبل اللاعبين والإداريين والجماهير، ولا توجد بوادر هدنة لأن صوت الصافرة لن يتوقف.

موقعة السوبر السعودي التي جمعت النصر بالشباب، وانتهت لصالح الأخير بركلات الترجيح شهدت كبائر تحكيمية على الفريقين لكن النصر كان نصيبه من الضرر أكبر بشهادة المتابعين المنصفين.

لن أتوقف أمام هذه الأخطاء التي باتت مكررة ومعتادة حتى ملّها الجمهور الرياضي بل ويستغرب غيابها، لكنني أتوقف أمام إصرار الاتحاد السعودي لكرة القدم على كشف سوءة ضعف إمكانات الحكام المحليين الذين سقطوا سابقاً في مناسبات مختلفة، وكرروا السقوط من أتوا بعدهم، وكأنهم يتوارثون السوء.

مبدأ التشكيك أرفضه في أي حكم كان، وفكرة الجزم بتحيّزه غير مقبولة لكن الرأي الذي أميل له هو أن الحكام المحليين هم عبارة عن محاولات لم يكتب لها النجاح لصناعة حكام كرة قدم محترفين، والحقيقة أن الحكم الموهوب هو الذي ينجح بسلاح الموهبة والتأهيل والاحتكاك، وهو ما يفتقده أغلب حكامنا.

أثبتت التجارب الأخيرة أن منح الحكام المحليين فرصة قيادة النهائيات أو “الدريبيات” أو مواجهات الحسم عبارة عن محاولة بائسة لتحقيق أمر إيجابي، وهو نادراً ما يحدث، والحكم فهد المرداسي لن يكون الأول ولا الأخير الذي تنعى الجماهير الرياضية التحكيم المحلي بسببه، وهو ما يدفع الجميع لترديد: “نار التحكيم الأجنبي ولا جنة المحلي”.







*نقلاً عن عين اليوم السعودية