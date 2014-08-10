مدرب بين القاعدة والإستثناء

هناك من المدربين من يتشدق بإنجاز إستثنائي، ليوهم الرأي العام على أنه مدرب كفء، لكن في واقع الأمر يخفي العشرات من التجارب الفاشلة والمريرة التي اكتوت بها الجماهير وكل من ساهم في تعيينه على رأس المنتخب، متبعا في ذلك الأساليب والعبارات الذكية لدغدغة المشاعر،عبر بعض أبواق وسائل الإعلام التي تسوقه على أنه الشعلة التي ستضيء العتمة، وترسم صورة بنفسجية عنه في الأذهان. وهناك من المدربين من يعتبر مجرد مساهمته في الفوزعلى فريق كبيرأو تسجيل أهداف غزيرة في مباراة معينة -قد تكون الوحيدة في مشواره- أنه المدرب القائد ذو نظرة ثاقبة وخطط محنكة يستطيع من خلالها أن ينقل فريقا من حالة إنتظار الإستثناء، إلى حالة البناء القاعدي والتطوير والنتائج الإيجابية.

في صيف 1992 وقبل عشرة أيام من بداية البطولة منح الإتحاد الأوربي بطاقة المشاركة للمنتخب الدنماركي عوض يوغوسلافيا التي اسبعدت نتيجة أزمة سياسية ودخلت الدنمارك غمار تلك الكأس فقط لتكملة عقد باقي المنتخبات المشاركة في الدورة المقامة على ملاعب الجارة السويد، وأمام عمالقة القارة العجوز تمكن المدرب ريتشارد مولرالذي جمع لاعبيه من مراكز اصطيافهم من التتويج بالكأس الأوربية الوحيدة في تاريخ الدنمارك، بعد الإجهاز على ألمانيا في النهائي وقبلها هولندا و فرنسا.

و على غرار الدنمارك لم يكن أحد يظن أن اليونان التي غابت 24 عاماً عن المشاركة في كأس الأمم الأوروبية ستخلق الإستثناء وتطيح بالبرتغال صاحبة الأرض مرتين، في مباراة الإفتتاح وفي النهائي بعد أن كانت قد تجاوزت التشيك في دورنصف النهائي و فرنسا في دور الربع لترفع كأس أمم أوروبا لكرة القدم سنة 2004 للمرة الوحيدة أيضا في تاريخها، واذا عرجنا على أنواع رياضية غيركرة القدم لوجدنا المئات من الأمثلة التي تثبت أن الحظ أحيانا يخلق الفارق.

في الحقيقة أخلط البعض في حالة المنتخب المغربي بين الإستثناء والقاعدة،وشتان بين هذا وذاك لأن الإستثناء يتحقق نتيجة ظروف غيرمنتظرة وغير متوقعة مبنية بالأساس على المفاجأة والحظ أما القاعدة القوية فتبنى على أسس متينة بعد دراسة وتشريح و تفكير وتجارب، أسس قد تأخد العشرات من السنين للوصول إلى الطريقة المناسبة لمنتخب ما، ليكوف في خانة الأبطال والقاعدة هنا تقول وراء كل نجاح تخطيط محكم، وغالبا ما يكون لكل فشل سوء تخطيط .

ما حدث في رادس 2004 بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي حين وصل هذا الأخير إلى المباراة النهائية كان استثناء بكل المقاييس والله وحده يعلم متى يتكررخصوصا بعد توالي الإخفات، والإنكسارات والنكسات التي كرست قاعدة مفادها أن جميع الفاعلين في الحقل الكروي المغربي يجيدون فن ضياع الفرص والإستثمارالصحيح للأنجازات، تمام كما وقع بعد الفوزبكأس إفريقيا 1975 الوحيدة في تاريخ المغرب والتأهل للدور الثاني من مونديال ميكسيكو 1986 كأول بلد عربي وإفريقي يحقق ذاك اللإنجاز، إذ لم يتمكن أحد من العثور على الوسيلة السحرية للجمع بين مكامن القوة، بل والأهم من كل ذلك العثورعلى الحلقة المفقودة...إذ يوجد هناك ما ينفص منتخب المغرب في منظومته سواء التسييرية، الإدارية، القيادية أو الفكرية مع استثناء بطبيعة الحال الكم الهائل من اللاعبين المتميزين.

فعلا هناك حالة اسثنائية محيرة، كيف لا ومنتخب المغرب له مواهب منتشرة في أعتد البطولات الأوربية، بل منهم من هو مطلوب من طرف كبريات النوادي العالمية، و له ملاعب قلت نظيراتها في قارته وجواره، ملاعب خولت له تنظيم كأس العالم للأندية لمناسبتين متتاليتين واحدة توج بها البافاري بايرن ميونخ والثانية على بعد شهور قليلة، و باستطاعته أن يجلب أحسن المدربين العالميين - وهو فعلا جرب ذلك - وجمهورقد يغطي كل جنبات الملعب باحتفالية فنية وإبداعية غيرعادية، ورغم ذلك يتوالى فشله في المشاركات الرسمية.

كل العارفين بخبايا الكرة المغربية حاولوا الإجابة على السؤال اللغز:أين يوجد الخلل في منظومة هذا المنتخب؟ هل هي أزمة قيادات وخبراء على أعلى مستوى في التخطيط، التشريح والدراسة؟ هل يفتقر لقيادة تجمع بين الكفاءة وقوة إلجام الإعلام المأجور- وما أكثره - وإقناع الرأي العام بمتطلبات المرحلة الآنية؟ عوض سياسة إرضاء الخواطروتخوين الآخر،كما وقع ليلة 11 نوفمبر 2013 والأحداث المؤسفة التي عرفها الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد دخول الجمعية العمومية في منعطف خطيروصل بالمؤتمرين إلى التشابك بالأيدي، و تبادل الألفاظ النابية في جومشحون، سببه إختلاف في وجهات النظر حول الطعون في اللوائح التي تنافس وكلائها على الرئاسة. هل فعلا لدينا إعلاما مهنيا ونزيها هدفه البناء عوض الإعتماد على الإثارة ونشر الأخبار الكاذبة؟ متى سنجد نوعية اللاعبين القادرين على حصد البطولات؟ هل القاعدة الأساسية لهذا المنتخب يجب أن تتكون من لاعبي البطولة المحلية أم من النوادي الأوربية؟ أم يمكن المزج بينهما؟ رغم أن كلا هما معا يجهلان خبايا القارة السمراء. وهل تنظيم المسابقات على أرض الوطن والمشاركة فيها سيحقق للكرة المغربية تلك النقلة النوعية المنشودة؟ هل فشل الأندية المغربية والمنتخبات الصغرى قاريا له دخل من بعيد أو من قريب في الحالة المزرية التي وصل إليها الواقع الكروي الحالي؟.

إنها أسئلة كثيرة وكبيرة ورغم إقتراب موعد النسخة الثلاثين من أمم إفريقيا، فالمنتخب المغربي يلزمه سنينا من الأوراش ليستعيد عافيته، عوض التأكيد على قدرته على تحقيق الكأس لأنها فقط مقامة على أرضه مطلع السنة القادمة أما تصريح مدربه على أن لديه الوصفة السحرية مخبأة في جيبه للظفرباللقب الإفريقي فذلك ضرب من الثول، والسؤال هنا، هل إذا فشل المدرب في تحقيق اللقب -لا قدر الله- سيكون ذلك بمثابة إستثناء أم قاعدة؟.

