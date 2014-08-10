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8 أغسطس 2014

المايسترو .. ومعلمه المايسترو .. ومعلمه الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014
منير الحدادي.. جوهرة برشلونة الجديدة منير الحدادي.. جوهرة برشلونة الجديدة الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014
الإنجليزي سام روبسون يحاول الإمساك بالكرة الإنجليزي سام روبسون يحاول الإمساك بالكرة الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014
بيب سعيد.. فهو يدرب أكثر فرق العالم تكاملاً بيب سعيد.. فهو يدرب أكثر فرق العالم تكاملاً الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014
فيرمالين يبدأ عهداً جديداً بجانب شعار النادي الكاتالوني فيرمالين يبدأ عهداً جديداً بجانب شعار النادي الكاتالوني الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014
شفاينشتايجر يرحب بزميله الجديد ليفاندوفيسكي شفاينشتايجر يرحب بزميله الجديد ليفاندوفيسكي الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014
رينا يستعد لمنافسة محسومة سلفاً لمصلحة نوير رينا يستعد لمنافسة محسومة سلفاً لمصلحة نوير الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014
الاسترالي جاسون داي يبحث عن حذاءه الاسترالي جاسون داي يبحث عن حذاءه الأحد 13 شوال 1435 هـ - 10 أغسطس 2014

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