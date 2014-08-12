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11 أغسطس 2014

الشيء الوحيد الذي سيتركه لك بايرن يا كلوب..! الشيء الوحيد الذي سيتركه لك بايرن يا كلوب..! الثلاثاء 15 شوال 1435 هـ - 12 أغسطس 2014
أبيدال بقميص أولمبياكوس.. هزيمة لـ"السرطان" والفرنسيين وقبلهم "الإسبان" أبيدال بقميص أولمبياكوس.. هزيمة لـ"السرطان" والفرنسيين وقبلهم "الإسبان" الثلاثاء 15 شوال 1435 هـ - 12 أغسطس 2014
الأغلى..! الأغلى..! الثلاثاء 15 شوال 1435 هـ - 12 أغسطس 2014
تدريبات أشبيليا قبل "السوبر": لاشيء يدل على مواجهة بطل القارة غداً ..! تدريبات أشبيليا قبل "السوبر": لاشيء يدل على مواجهة بطل القارة غداً ..! الثلاثاء 15 شوال 1435 هـ - 12 أغسطس 2014
لوشتي.. وبجانبه السبّاح الأسطوري مايكل فيليبس لوشتي.. وبجانبه السبّاح الأسطوري مايكل فيليبس الثلاثاء 15 شوال 1435 هـ - 12 أغسطس 2014
كارديف كارديف الثلاثاء 15 شوال 1435 هـ - 12 أغسطس 2014
ماروتا مدير يوفنتوس وكايرو رئيس تورينو.. الخضمان يبتسمان ماروتا مدير يوفنتوس وكايرو رئيس تورينو.. الخضمان يبتسمان الثلاثاء 15 شوال 1435 هـ - 12 أغسطس 2014
لأنها "انتخابات" .. فهي لاتعرف تاريخك الناصع يا ألبرتيني لأنها "انتخابات" .. فهي لاتعرف تاريخك الناصع يا ألبرتيني الثلاثاء 15 شوال 1435 هـ - 12 أغسطس 2014

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