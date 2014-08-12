11 أغسطس 2014

الشيء الوحيد الذي سيتركه لك بايرن يا كلوب..!

الشيء الوحيد الذي سيتركه لك بايرن يا كلوب..!

أبيدال بقميص أولمبياكوس.. هزيمة لـ"السرطان" والفرنسيين وقبلهم "الإسبان"

أبيدال بقميص أولمبياكوس.. هزيمة لـ"السرطان" والفرنسيين وقبلهم "الإسبان"