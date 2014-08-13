آسيا تعاقب نفسها !

لا أذكر أن موسماً رياضياً مر في أعوامنا الأخيرة من دون قرارات سلبية من الاتحاد القاري تجاه أنديتنا أو رياضتنا!

مهما تكن المبررات، فإن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالقوة في أروقة هذا الاتحاد ومدى التأثير، ليس مهماً كثرة الأعضاء بقدر ما هو مهم تأثيرهم ونجاحهم في أداء مهمتهم.

لا أحد يريد أخذ حقوق الآخرين، لكن لا أحد يقبل ظلم الآخرين وتفاوت قراراتهم، فالاتحاد القاري يبدو بأنه في كل مرة يريد فرد عضلاته، بل ويشتاق لاستعراضها! ففي كل مرة يجد أن الرياضة السعودية هي البيئة الأنسب لهذا الاستعراض، بل إنه يستمد وهجه وهيبته وقوته من تزايد الرفض الذي تشعر معه آسيا كلها أن اتحادها ما زال قوياً، لأنه يوقع هذه العقوبات على أحد أقوى وأعرق الأعضاء!

طبعاً في كل مرة ترتفع الأصوات وتعارض من دون جدوى، لأننا نتحدث بعد فوات الأوان! ففي الرياضة كما في مجالات حياتية عدة يتوجب أن تكون «مبادراً» وليس مجرد «رد فعل»!

ما يحدث لدينا هو «رد فعل» متكرر ينتهي بمجرد انتهاء إجراءات الاستئناف التي غالباً تعزز القرار ولا تنقضه.

الأحداث التي مرت لمواسم ماضية كانت كافية لإشعار آسيا بقوة تأثيرنا، لكنها لم تحظى بتفاعل مسؤولي رياضتنا في الاتحاد القاري، فمنذ مشكلات المقاعد الآسيوية في دوري الأبطال وتزايد معاناة ممثلينا في الملاعب الإيرانية ونحن نواجه الانحياز ذاته.

العصا «الغليظة» ترتفع في كل مرة تجاهنا بعقوبات قاسية، بينما عقوبات «ناعمة» يتم إقرارها على أندية هي الأكثر شغباً في ملاعب آسيا، فالقنبلة التي أوقفت مباراة الأهلي وسيباهان في إيران وكادت أن تصيب حكم المباراة وبعض اللاعبين اكتفى الاتحاد القاري تجاهها بعقوبة الـ 30 ألف دولار، بينما «ألعاب» نارية على المضمار يتم حرمان جمهور بسببها!

يمكن قبول أية عقوبة متى كانت بمعيار واحد مع حالات مشابهة، لكن ما يحدث من الاتحاد القاري أقرب إلى الاستفزاز، والغريب أن الاتحاد الآسيوي الذي أرهق أعضاءه بتعليماته وطرق تسويقه ومطالباته يتجه في كل مرة إلى معاقبة الجمهور الأكثر إمتاعاً وجمالاً، وكأنه يعاقب نفسه بنفسه لمجرد حسابات لجانه وأعضائها.



*نقلا عن الحياة السعودية