ماذا كنتم تفعلون في سويسرا..!؟

** قبل أن يبدأ الموسم يرتفع سقف الطموحات في الأهلي بين أنصاره لدرجة يستعجل كل مشجع منهم انطلاقة الدوري ليروا أهليهم في حلته الجديدة..!!

** الطموح حق مشروع والتمني فطرة إنسانية والتفاؤل أوصانا به سيد الخلق، لكن يجب أن تبنى طموحاتنا وأمانينا على أساس، أما أن تأتي وفق عاطفة فهنا الصدمة تكون قوية وردة الفعل أقوى، وعليه يجب أن يتعامل جمهور الأهلي مع عشقه بعقل وليس بعاطفة إن أراد الحقيقة حتى ولو كانت في بعض الأحيان مرة ومتعبة هذه الحقيقة..!!

** مباراة الحزم ونتيجتها لم تكن في اعتقادي هي الصدمة، بل الصدمة كانت قبل، حينما كشف الإعلام ومصادره أن ثمة رغبة أكيدة لدى جروس بتسريح لاعبين أولهم بالمينو الذي كشفت مباراة الحزم أن المدرب (حاطه في دماغه)، كما زاد جروس الطين بله بفرض اللاعب النيجيري على حساب حاجة الفريق لصانع ألعاب، وفي صندوق الأسرار الأهلاوي أشد وأمر وأدهى..!!

** أنا مع من يقول إن البداية صعب فيها أن تحكم على أي فريق، لكن أنا مع من يقول ليالي العيد تبان من عصاريها، وليالي الأهلي بدأت قبل عصاري العيد، ولهذا أحبط المجانين، وأتمنى أن تكون ردة الفعل في غير محلها مني ومن الجمهور الأهلاوي الذي أتعبه الانتظار في محطة البطولات مرت من هنا..!!

** أما تأخر بطاقة اللاعب مصطفى الكبير، فهنا يبرز الجانب المعني بالإداري الذي يجب أن يسمي الأشياء بمسمياتها بدلا من تبرير الخطأ بخطأ آخر، ويجب أن يعرف المبررون أن أصغر مشجع أهلاوي قد يصل للحقيقة لو أراد التواصل مع الجهات المعنية بالبطاقة، فنحن في عصر المعلومة فيه لم تعد حبيسة لملف علاقي، بل بين الأجهزة حوار تعرف فيه ماذا أفطر بلاتر حاكم كرة القدم صباح اليوم، ناهيك عن المعلومات التي سجلت فلان وأخرت فلان..!!

** على العموم، هذا جزء من كل والكل الذي يجب أن نتحدث فيه هو الفريق كمنظومة عناصرية وإدارية وفنية، ففي رأيي أن هناك اختلالا في المعادلة بين المدرب جروس وبعض اللاعبين تحتاج إلى حوار، وفي اعتقادي أن التسليم بقناعات المدرب الخاطئة ربما تعيد سيناريو بيريرا الذي فشل كل لاعبيه الثلاثة الذين أحضرهم، ونجح إيرك الذي أحضرته الإداره في فترة التسجيل الثانية، ومن هذا المنطلق ليس بالضرورة أن يكون رأي المدرب صح بالمطلق لاسيما أن لدينا إرثا من فشل تجربة المدير الفني مع الفرق والمنتخب..!!

** ولا أظن إنني بهذا الطرح عن الأهلي سبقت غيري فوسائل التواصل الاجتماعي ضاقت بعتب جماهير الأهلي التي هي أكثر حرص ربما من المدرب واللاعبين على نجاح الأهلي الذي يأتي ارتباطها به بعقد تفاصيله تغص بحب وعشق وجنون..!!

** ومن ردود الفعل التي جاءت بعد مباراة الحزم قول أحد جماهير الأهلي، شكرا صالح العمري على فوز بطعم الخسارة، فقط أسأل سؤالا واحدا ماذا كنتم تفعلون في سويسرا؟..

** ومن إجابة السؤال جاء الحوار محبطا بين جمهور يعرف أن للحقيقة في الأهلي أكثر من وجه..!!

** مشجع آخر قال اكتبوا تعبنا إيها الإعلاميون، فقلت له ومن يقرأ تعبنا أيها العاشق ربما يفسره على غير محمله، ففي الأهلي أيضا قد يحاكموك من خلال كلمة حتى ولو كان مصدرها القلب..!!

** أكتب هذا وأقوله مع يقيني أن الوقت بدري، لكن في هذه المرة المسافة قصيرة وليست طويلة كما يقول أصدقائي شعراء العرضة والمحاورة..!!

** أخيرا، اخبروا جروس أن وراء الأهلي جمهور مجنون لن يرضى بغير البطولات فتعبه وصبره وصل مداه..!!

*نقلا عن عكاظ السعودية