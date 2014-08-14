الجذور.. والحقيقة المؤلمة

لكل شىء جذور، والبعض يعتقد أن جذورنا هم أجدادنا، ولكننى أؤمن بأن أصول جذورنا هم أبناؤنا، هم جذور المستقبل، هم من نزرع فيهم مستقبلنا ومستقبلهم، إذا اهتممنا بهم، وبكل ما حولهم سنضمن مستقبلاً أفضل لكل ما نحب.

أعرف أنها مقدمة قد يعتقد البعض منكم أنها بعيدة تماماً عن الرياضة وعن كرة القدم، ولكن الحقيقة أن الجذور تطول كل شىء حتى كرة القدم، وهنا أقصد ناشئينا وأشبالنا، وكيف أن إهمالنا لهم وضعنا فى موقف لا نُحسد عليه على المستوى الدولى، يجب أن نكون واقعيين، مصر لم تتأهل لكأس العالم منذ 24 عاماً.. فى كل مرة نحاول تجميل الصورة، لنقول للعالم -خاصة العربى- إننا نمتلك «دورى» قوياً ومنتخباً أقوى، ولكن الحقيقة المؤلمة غير ذلك.

الحقيقة أن عدد لاعبينا المحترفين بالخارج يدعو للصدمة إذا ما تم مقارنته بمحترفى أى دولة أفريقية شبه متقدمة فى كرة القدم، وأرى أن السبب الرئيسى فى ذلك هو عدم اهتمامنا بناشئينا، وما أعنيه هنا هو الاهتمام الفنى والبدنى والخططى والنفسى، حتى تكون الإجابات موجودة على أسئلة ملحة من نوعية: كيف تصنع لاعباً؟ هذه هى أخطر مهمة فى كرة القدم: كيف تصنع شخصيته؟ كيف تؤهله لأن ينافس الكبار؟ كيف تجعله جاهزاً لأى صدمة وكيف يجعل منها سبباً ليكون أقوى؟

البعض استغرب من قرارى بالموافقة على رئاسة قطاع الناشئين بالزمالك. وطبقاً لآراء الكثير من الناس كيف لمدير فنى شاب فى بداية رحلة التدريب وبعد أن فاز ببطولة كأس مصر أن يقبل تولى قطاع الناشئين، مقتنعين أن هذا القرار يقلل من شأنى، والحقيقة أنهم يقولون ذلك بسبب «جهلهم» بفكرة الجذور التى أؤمن بها والتى رأيتها فى مدرسة أياكس أمستردام «مصنع النجوم»، رأيت دينيس بيركامب يعمل مع أطفال عندهم تسع سنوات بيده، رأيت دانى بليند كابتن أياكس فى التسعينات ووالد دالى بليند أحد نجوم منتخب هولندا فى كأس العالم الأخيرة يدرب الأشبال بنفسه، رأيت جاك سفارت «مستر أياكس» يشرف على قطاع الناشئين هناك، تتلمذت على يد كل هؤلاء، وبدون كلام كثير أعدكم بصنع طفرة فى قطاع الناشئين.. أعدكم بإعادة افتتاح مصنع «ميت عقبة» قريباً.

*نقلا عن الوطن المصرية