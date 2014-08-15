أزعجنا بلاتر !

عادت كأس الخليج العربي إلى الموطن الذي رددت فيها منطقة الخليج أسطوانة «الاعتراف الدولي»، ففي العام 2002 أقيمت البطولة في السعودية، حينها أعلنت اللجنة المسؤولة عنها أنها تسعى إلى نيل الصبغة الدولية للبطولة الدولية. لا تسألني عن اللجنة المسؤولة.. هل هي اللجنة المنظمة المحلية أم لجنة تابعة للأمانة العامة لمجلس الخليج العربي؟ المهم أن الأسطوانة ترددت طوال 12 عاماً حتى عادت إلى السعودية.. ولم يحدث شيء!

كلما وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دعوة الحضور لرئيسها جوزيف بلاتر، يضع في أجندته ملف الاعتراف بها، كونه يعرف أن الخليجيين لن يتركوه وشأنه بهذا الخصوص، هذا الملف موجود في حقيبته فعلاً والإجابة مكررة منذ 12 عاماً، وقد قرأتها في النسخة الماضية في البحرين. بلاتر يؤكد دائماً أن كأس الخليج العربي بطولة معترف بها دولياً وإقامتها دورياً يأتي ضمن موافقة «فيفا» لكن الخليجيين يريدون صكاً وختماً «فيفاوياً» ليقولوا بأنها معترف بها! طيب.. ماذا عن الالتزام بالموعد والمكان؟ لا توجد إجابة لدينا، بيد أن بلاتر أجاب بدلاً منا في العام 2009 قائلا: «أنتم في الخليج تلعبون ضمن قواعد اللعبة المعروفة وهي موثقة، ولكنها تحتاج إلى لجنة منظمة للبطولة ولوائح خاصة وثابتة للبطولة!».

إحدى النقاط التي نطالب بها هي إدراج كأس الخليج العربي ضمن الأجندة الدولية التابعة لـ«فيفا»، وفي نظري هذه النقطة تعكس مدى جهلنا بلعبة كرة القدم، فالأجندة التي تصدر من «فيفا» تعمم على الاتحادات القارية والوطنية، وعلى ضوئها تُوضع الأجندة القارية، ثم نقوم نحن بوضعها في الأجندة المحلية، بالتالي من السهولة اختيار الموعد المناسب للبطولة.. بسيطة جداً! مع هذا يجيب بلاتر دائماً بأنه من الصعب إضافتها لأن الأجندة الدولية مثقلة، ولا تحتمل أية إضافة أخرى. في معرض الحديث عن هذه النقطة، قال لنا بلاتر في العام 2009: «ينبغي أن تفكروا في تطوير المستوى أكثر وزيادة رقعة المنافسة من قبلكم!».

حديثنا عن بطولات كأس الخليج العربي عاطفي ولا يحمل أية منطقية وواقعية، لأنها بطولة إقليمية. في الأساس فكرة وقيمة البطولة تتعدى حدود فكرة الاعتراف بها، يكفي أننا نعترف بها ونجبر القاصي والداني على مشاركتنا في الحدث الخليجي، وحقيقة لا توجد بطولة إقليمية أو ودية على سطح هذا العالم تحظى باهتمام دولي كالذي تحظى به كأس الخليج العربي.. ماذا نريد أكثر من هذا الاعتراف؟

كتبت كثيراً عن احترام كأس الخليج العربي بتثبيت مكانها وموعدها، وأن ذلك سيجبر الاتحادين الدولي والقاري على احترامها، ولو فكرنا قليلاً بخصوصية وطبيعة البطولة، هذا الإرث الخليجي الأصيل، الذي ننظمه بأنفسنا وبطريقتنا التي تناسبنا، هذا الإرث الذي تجد قيمته الثمينة لدى أهل الخليج، وكيف تحظى بأهمية بالغة في الشارع الرياضي الخليجي.

الآن لا داعي لإحراج أنفسنا أكثر مع بلاتر، فقد سأم كثيراً، وهو يقول لأكثر من 12 عاماً: مسابقتكم معترف بها بالطريقة التي تناسبكم.. «شتبون» أكثر؟ فكوني «أزعجتوني»!



*نقلا عن الحياة السعودية