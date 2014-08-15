التوزيع الخاطئ

ازدانت الساحة الرياضية بمكرمة ملكية كريمة قوامها أحد عشر استاداً رياضياً في بعض مدن المملكة وتلك هي امتداد لعطاء الدولة لمجال الرياضة التي تحظى باهتمام الدولة رعاها الله حتى أصبحنا نباهي الكثير من الدول باستادات رياضية عالمية التصميم بطرق هندسية حديثة، لكن الملاحظ ضعف النظر في التوزيع، فمثلاً مدينة الرياض العاصمة لم يكن لها نصيب من هذه الاستادات رغم كبر رقعتها الأرضية وكثافة سكانها وما عليها من المقرات الرياضية لا يتناسب مع التوزيع العام للسكان وجهوية الرياض تفتقر إلى إعادة نظر في التوزيع الرياضي، فمثلاً في غرب المدينة ثلاثة مقرات رياضية هي الهلال والنصر والرياض وشمال الرياض نادي الشباب، أما شرق وجنوب الرياض فلا يوجد به مقر واحد، ولك أن تتصور شاباً في حي النسيم لديه موهبة ورغبة صادقة في ممارسة كرة القدم وينتمي إلى أحد الأندية في غرب الرياض كم من الوقت يحتاجه في تنقله بوسيلة خاصة إذا كان طالباً لديه واجباته الدراسية والمنزلية، فاستحالة أن يحقق رغباته وبذلك تدفن مواهبه التي يملكها وقد نفقد قدرات رياضية الساحة الرياضية في أمس الحاجة إليها.

إن بالامكان تدارك الوضع بما يتماشى (وديمغرافية) مدينة الرياض وبعض المدن الأخرى المشابهة وجغرافية الرياض بذلك التوزيع الذي صاحبه الاستعجال في تنفيذ المقرات الرياضية في وقت لم تكن النظرة الثاقبة متوفرة، لكن ورغم ذلك نشكر كل من عمل على سد حاجات بعض الأندية وتوفير المقرات.

كنا ننتظر تفاعلاً من البنوك والشركات بمساهمة وطنية بإنشاء مراكز رياضية تحمل اسماءها من تلك الأرباح (الفلكية) وهو واجب وطني إذا تفاعلت تلك الجهات وحققت متطلبات الشباب وفي نفس الوقت يمكن تحويله إلى ممارسة تجارية بعد دراسة الإنتاج الرياضي وفي ذلك كل الفائدة الوطنية والتجارية.. بس فين اللي يفكر.

*نقلا عن الرياض السعودية