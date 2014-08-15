المنافسة الأشد

ننتظر، كما جميع الجماهير العالمية، انطلاق الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليغ في 16 اغسطس الجاري.. لنعيش الاثارة والحلاوة بين عتاولة هذه البطولة الأعرق والاكثر قوة.. وكلنا ثقة بأن يكون الموسم المقبل حافلا بمنافسة قد تكون الاشد منذ سنوات طويلة، بعد ان استعادت قوى تقليدية هيبتها مثل ليفربول الذي طالما كان علامة فارقة.

لا نشك بأن المنافسة ستحتدم وسترتفع معها حرارتنا، فحامل اللقب مانشستر سيتي سيكشر عن أنيابه مبكرا بعد أن أثبت أنه يملك نفسا ولا أطول، في حين ان جاره اليونايتد تسلح هذه المرة بجبروت المدرب الداهية لويس فان غال الذي سيقود ثلة من الشياطين اصحاب الفانيلة الحمراء العريقة.

أرسنال، بدوره، مازال يملك الكثير بقوته الضاربة.. وليفربول الباحث عن نفسه أوراقه عديدة وهو الذي كان قاب قوسين او أدنى من اللقب الموسم الماضي، كما لا ننسى إيفرتون وتوتنهام هوتسبرز وكلاهما يسعى لخطف الاضواء.

اللافت كان تشيلسي بقيادة الثعلب مورينيو، وهو كان نجم الساحة بسلسلة من الانتقالات باستقدامه دييغو كوستا وفيليبي لويس وسيسك فابريغاس وعودة حارسه كورتوا.. ولا شك ان هذا الفريق الازرق سيكون اقوى المرشحين لنيل الدرع.

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فوز المنتخب الألماني بلقب كأس الامم الاوروبية تحت 19 سنة عن جدارة.. تأكيد اضافي على حيوية الكرة الألمانية وازدحامها بخامات شبابية رائعة وموهوبة تشير بما لا يدع مجالا للشك الى ان نيل المانشافت للقب مونديال البرازيل مؤخرا لم يكن صدفة.

انتهى الكلام ولنأت للنهاية والسلام.

*نقلا عن استاد الدوحة القطرية