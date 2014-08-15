شكراً تركي بن عبدالله

في اليومين الماضيين عشت لحظات مميزة في حياتي العملية الصحفية لن أنساها، ففي العاصمة السعودية الرياض، التي أُجريت فيها مراسم قرعة خليجي22 بحضور ممثلي كل الدول المشاركة، أوثق هذه الرحلة بشكل مشاهد ستعبر عن حالات عشتها وعاشها الحاضرون في 48 ساعة على أرض المملكة العربية السعودية.

زاد في داخلي الكثير من التحدي والإصرار والفخر والاعتزاز ربما لكوني «الفتاة» الصحافية الوحيدة الموجودة في تغطية قرعة خليجي 22، وداخل دهاليز ذلك الحدث الرياضي الكبير الذي احتضنه قصر المصمك، ذلك القصر التاريخي الذي يحوي التاريخ السعودي، وقصة تأسيس المملكة العربية السعودية، على يد الأب المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.

نعم،، حضرت قرعة خليجي 22 ورافقت زملائي الإعلاميين، وأثبت حضور المرأة الرياضي في الميدان، في حين رافقتني من الجانب الآخر زميلتي المتميزة دائماً ندى الشيباني عبر استديو مباشر خصته قناة أبوظبي الرياضية، للحديث عن كأس الخليج بحضور أهل الفن والإعلام لنضع لمسة نسائية رياضية أسعدتني وجعلتني أؤمن بأن وجودنا كإعلاميات رياضيات مهم في كل محفل رياضي، وأن المجتمع السعودي يؤمن بنا ويحترمنا ويساندنا.

وعندما أتيحت لي تلك الفرصة الثمينة، التي أعتبرها شرفاً كبيراً لي لدخول قصر الحكم، ومصافحة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض، الأمر الذي جعلني ألمس بل أتأكد من التغير الواضح في المجتمع السعودي، الذي بات يمنح الفرصة للفتيات لخوض غمار الأعمال المختلفة.

ولقائي بالأمير تركي (ابن الملك) وكلمات سموه المحفزّة لي وحسن استقباله، ستظل وسام فخر لي، فقد أكرمني بكلماته المشجعة، وأخجلني بتواضعه الكبير الذي يدل على دعمه الكبير والقوي للمرأة في كل المجالات، ودعمه للبطولة الخليجية الغالية على قلوبنا، وتذليله الصعاب وتسخيره كل الأدوات التي تحتاجها اللجنة المنظمة، وأمره بتنفيذ وتوفير كل ما تحتاجه البطولة دليل واضح جداً على دعمه وحبه للرياضة، وحرصه الشديد على أن تنجح هذه البطولة، وأنها ستكون تحت إشرافه المباشر.

وأخيراً،، دعوني أحيي الحضور الإعلامي الإماراتي القوي من قنوات وصحف، بدءاً من قناتي دبي وأبوظبي المتنافستين دائماً على التميز، عبر تخصيص استديو للسهرة وآخر مصاحب للقرعة يضم عدداً من الضيوف المتميزين، بالإضافة إلى سكاي نيوز التي حضرت أثناء القرعة، وصولاً لصحيفة الاتحاد التي سخرت عدداً من الإعلاميين المميزين الذين رافقوني في رحلتي إلى الرياض، من أجل دعم هذا العرس الخليجي المهم والغالي على قلوب كل أبناء الخليج.

#تغريدة_أمل:

شكراً صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله



*نقلا عن الرؤية الإماراتية