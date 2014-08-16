بعد انتهاء فعاليات كأس العالم يعود عشاق ومحبو اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم لتركيز أنظارهم اليوم السبت على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. الدوري الذي سيجتذب اليوم أنظار الملايين في آسيا وأفريقيا وأوروبا وبقية قارات العالم وسط منافسة حادة على مستوى المشاهدة مع بطولتي الدوري الأسباني والألماني حسب الإحصائيات الأخيرة.

- مانشستر يونايتد الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع بعد موسم مخيب لآمال أنصاره شهد إقالة مدربه ديفيد مويس وتعيين اللاعب رايان جيجز لإدارة الفريق فنياً يعود اليوم في افتتاح بطولة الدوري بحلة فنية جديدة بقيادة المدرب الهولندي لويس فان جال ومساعديه جيجز وفييل نيفيل حيث ينتظر عشاق النادي المنتشرون بكثرة حول العالم (خاصة في آسيا) لأن يحقق الفريق بداية مشجعة من شأنها إعادة الكثير من التوهج للبطولة الإنجليزية التي تنافس بقوة على مستوى أرقام المشاهدة لجذب أكبر عدد ممكن للتفوق على نظرائها في أسبانيا وألمانيا.

- موقع «بي.بي.سي» الشهير أجرى دراسة سريعة تناول خلالها المشجعون المتواجدون في الهند على سبيل المثال لا الحصر.. حيث اتضح أن الدوري الإنجليزي الممتاز يعد البطولة الأكثر مشاهدة هناك مع عدد هائل من المشجعين لأندية أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي وأيضاً مانشستر يونايتد، فعشاق الكرة الإنجليزية هناك قالوا خلال لقاءات أجريت معهم إنهم يشاهدون كل مباراة تقريباً في بطولة الدوري الإنجليزي وبالذات مباريات أنديتهم التي يعشقونها، وهو سبب رئيسي في توجه تلك الأندية لإقامة معسكراتها في سنغافورة وماليزيا وأندونيسيا وإستراليا وبقية الدول. فالهدف واضح وصريح ومشترك بين الأندية وعشاقها، وبالتالي ينعكس إيجاباً على أرقام المشاهدة للدوري الإنجليزي عن غيره من البطولات.

- رحيل هداف بطولة الدوري لويس سواريز عن صفوف فريقه ليفربول إلى برشلونة الأسباني مقابل مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني قد يؤثر سلباً على أرقام مشاهدة مباريات ليفربول، وهو أمر طبيعي حيث إن الناس بطبعها تبحث عن النجوم والمتعة التي يقدمونها، وهو ما دفع رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السيد ريتشارد سكودامور للحديث خلال مراسم الإعلان عن افتتاح الموسم الجديد من البريميرليج بقوله: «سواريز كان على وشك ارتكاب حادث، أعتقد أن ليفربول أصاب حين سمح له بالرحيل، كانت صفقة جيدة للجميع، هو لاعب كبير، لا يمكنني التقليل من موهبته، اختير كأفضل لاعب في إنجلترا الموسم الماضي عن استحقاق، لكن وقت رحيله قد حان»، وأردف المسؤول في حديثه عن أن ريال مدريد وبرشلونة ينفقان مبالغ باهظة لشراء اللاعبين، بأرقام لا تتكرر في الدوري الإنجليزي، إلى اختلاف توزيع حقوق البث التلفزيوني. ملمحاً أن الدوري الإسباني يعتمد فقط على فريقين بعكس الدوري الإنجليزي الذي يتنافس على الفوز بلقبه العديد من الأندية.

- بعيداً عن أرسنال وليفربول وتشيلسي ومان سيتي ومان يونايتد.. حدد بعض مدربي الأندية الأخرى أهدافهم قبل انطلاق الموسم.. التي تضمنت التأهل لدوري أبطال أوروبا، ومن أبرز المدربين الذي حددوا أهدافهم.. هناك الأسباني روبيرتو مارتينيز مدرب ايفرتون، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام حيث اتفق الاثنان أمام الإعلام أنهما بصدد الإقبال على موسم مشتعل المنافسة، وهو ما سينعكس إيجاباً على أرقام المشاهدة التي يشترك الإنجليزككل في العمل على رفع معدلاتها بكل السبل الممكنة.

- سجلت بعض الأندية أعلى تعاقدات خلال تاريخها، ومن أبرز تلك الأندية الضيف الجديد ليستر سيتي الذي تعاقد مع الهداف الأرجنتيني ليوناردو اويوا من نادي برايتون مقابل 8 ملايين جنيه أسترليني، وكذلك ايفرتون بعد أن اشترى عقد المهاجم البلجيكي لوكاكو من نادي تشيلسي مقابل 28 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يصب في مصلحة ارتفاع معدل أرقام المشاهدة لمباريات تلك الفرق.

- لم تكن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مطلباً ملحاً لدى المشاهد العربي وتحديداً في الشرق الأوسط مع مطلع التسعينيات. حيث وقتها كانت الأنظار تتجه إلى الدوري الايطالي، ومن ثم تغيرت المعادلة لتصبح الليجا (الدوري الأسباني) في المقدمة.. لكننا اليوم نتفق على أن الدوري الإنجليزي الممتاز بات مطلباً ملحاً بل ومن الأولويات التي تأتي في قائمة المشاهدة لعشاق كرة القدم ليس في الشرق الأوسط فحسب بل في العالم أجمع.



*نقلا عن الجزيرة السعودية