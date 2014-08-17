النسخة الأقيم والأجود من «الجلاكتيكوس»



الريال لم يفكر في ضم هاملز نجم ألمانيا في المونديال هذا الصيف؟ لا لم يفكر، ولن يفكر في كوسيلني أو كومباني! ولا يخطط حتى لجلب تياجو سيلفا من باريس رغم أن مدافعه الشاب «رافاييل فاران» يُهدد بالرحيل إلى تشيلسي لخلافة جون تيري.

الريال تعاقد مع خاميس رودريجيز ومن قبله توني كروس وجاريث بيل بأسعار فلكية، ولم ينشط بعض المراكز الحساسة كالظهير الأيمن والمهاجم فهل هو عائد لنقطة الصفر التي كان عليها بعد الاستغناء عن فيثينتي ديل بوسكي عام 2003، ومهازل زمن بيكهام وراؤول ستتكرر مرة أخرى وقد حان الوقت لتوقف زحف رونالدو عن حصد المزيد من البطولات؟.

لمدة 28 عامًا تعذر على ريال مدريد مُجاراة الأندية المشاركة في مسابقة كأس أبطال أوروبا، بالتحديد منذ نهاية حقبة الستينيات حتى منتصف التسعينيات، فلم يلمس قادته الكأس ذات الأذنين من بعد «بوشكاش ودي ستيفانو وخينتو»، ولم يستطع النادي الظفر ولو لمرة واحدة بما يعرف بـ «الثلاثية التاريخية» رغم الأموال الطائلة التي انفقها على ضم نجوم الكرة العالمية.

في تلك الأثناء التي عجزت فيها الرئاسة عن خلق ما يعرف بالجلاكتيكوس الجديد، كان المهندس المدني «فلورنتينو بيريز» يراقب الوضع المخيب عن كثب، ويعمل في الخفاء على هندسة وسيلة يُعيد بها رونق ناديه المفضل حتى لو ضحى بكل ما يملك.

كل التجارب التي شاهدها بيريز في أندية «ميلان ومان يونايتد ويوفنتوس ودورتموند والبايرن» كان يصعب تطبيقها في الريال لحاجة النادي للصبر على المواهب وادخار المكاسب، والأهم من ذلك اقناع الجمهور بتقبل الخسارة موسم واثنين وثلاث مثلما اقتنع أنصار اليونايتد خلال الست سنوات الأولى مع فيرجسون، ومثلما اقتنع مؤخرًا عشاق آرسنال لمدة ثماني سنوات بعد خروج هنري وفييرا وبيركامب.

بطبيعة الحال لم يجد بيريز مخرجًا أفضل من التلويح بورقة الـ «جلاتيكوس» بالذات بعد أن فشل في انتخابات رئاسة النادي عام 1995 أمام رامون ميندوزا، فهو أقصر طريق سيمكنه من الرئاسة وتحقيق النجاح، الشراء والاستحواذ على أهم النجوم، هذا ما حدث عام 2000 بفوزه الكاسح في الانتخابات والذي تبعه صفعة للغريم بأخذ توقيع فيجو.

كان بيريز على ثقة تامة في أن التعهد بإعادة الأحجار الكريمة للنادي سيكون الملاذ الوحيد لكسب اعجاب الأنصار على طول الخط، ووضع ثقة الأعضاء ومجلس الإدارة في جيبه، مع الحصول على الدعم والمساندة الدائمة من الصحف.

الخطة نجحت في تحقيق دوري الأبطال والدوري المحلي وكأسي سوبر أوروبا وإسبانيا، لكن الأيام الحلوة لم تدم لافراطه في الاستعانة بالنجوم من أجل تنشيط النواحي الإعلانية والدعائية على حساب الاحتياجات الفنية الرئيسية للفريق في حراسة المرمى والدفاع والإرتكاز.

انتقال فيجو ثم زيدان كان مفيدًا للغاية، لكن مجيء رونالدو وبيكهام وأوين بالتزامن مع خروج مكاليلي كان ضارًا. في الماضي كان عاديًا أن تلعب بستة لاعبين في الخطوط الأمامية لا يعرفون شيئًا عن القواعد الدفاعية، لأن الخطط كانت هجومية بحتة، أما الحاضر فالمتعة والترفيه والمشاهدة ليست هي الغاية والهدف للإدارات واللاعبين، كما أن عقلية الجماهير تطورت وأصبحت لا تهتم إلا بالانتصارات والألقاب بطرق مشروعة أو غير مشروعة.

جلاكتيكوس بيكهام وكروس

السؤال الذي يشغل الناس هذه الأيام، هل ريال مدريد أفرط حقًا في اهتمامه بالشق الهجومي؟ وهل صفقة خاميس رودريجيز ذات فائدة فنية وتجارية كما روجت لها الصحف، ولماذا جاء كروس والنادي يمتلك مودريتش وخضيرة وأنخل دي ماريا وألونسو وإيسكو؟.

خاميس لاعب مهم في تشكيلة الريال، فهو ليس فائض عن الحاجة مثلما كان ديفيد بيكهام، لامتلاكه قدرات ومرونة تكتيكية تمنحه لعب أكثر من دور في المناطق الأمامية سواء كجناح أيمن أو أيسر أو كصانع ألعاب تحت رأس الحربة أو حتى مهاجم صريح في غياب بنزيمة، ورأينا كيف لم تتأثر كولومبيا بغياب فالكاو في كأس العالم 2014 بتسجيله لستة أهداف بطرق مختلفة في خمس مباريات فقط.

وكروس مُمرر هائل وذكي في قطع الكرات دون ارتكاب أخطاء، ويستطيع التغطية خلف المتقدمين لأداء الدور الهجومي من الأظهرة، وهذا ما لم يكن يفعله بيكهام أو جرافيسن أو جارسيا، ويمكنه اللعب على الأطراف وتمرير العرضيات كما أنه لا يحب الأضواء مثلما كان يحبها بيكهام ويعشقها فيجو وجوتي وهذه ميزة إضافية.

عندما نجح الريال في هزيمة ريال مايوركا «3/صفر» في كأس سوبر إسبانيا 2003، بأول مباراة رسمية لكيروش، سجل الدجاجة التي تبيض ذهبًا «بيكهام» هدفه الأول برأسية بعد أشهر قليلة من تركه لمانشستر يونايتد، وهذا النجاح كان وهميًا للريال ولكيروش وحتى لبيكهام نفسه، وأتضحت معالم هذا الوهم أكثر مع كثرة الإصابات في الصفوف الأمامية للنادي عام 2004، ليخسر كل شيء، ويعيش أتعس أيامه بعد إقالة كيروش ومجيء كارو ولوكسمبورجو.

عقلية بيريز تغيرت بعدما شاهد انتكاسات لا مثيل لها للفريق آنذاك، فمنذ نجاحه في انتخابات يونيه 2009 بعد ثلاث سنوات فاصلة خلال حكم كالديرون، فتح صفحة جديدة استهدف بها الوصول إلى أهم وأكثر نماذج الـ «جلاكتيكوس» مثالية وصلادة، أو دعونا نسميه «الفانتاستيكوس»، بتعاقده السريع والدائم مع لاعبين جدد في كل المراكز، ليصل إلى الجيل الحالي الذي لديه القدرة حقًا على هزيمة جيل بوشكاش ودي ستيفانو بالذات بعد انضمام الثنائي «خاميس رودريجيز وتوني كروس» هذا الصيف.

بيريز ضم الحارس الكوستاريكي المتميز «كيلور نافاس» بمبلغ عشرة ملايين يورو من ليفانتي، ويفكر في ضم بيتر تشيك من تشيلسي بنفس المبلغ، انها خطوة إضافية على الطريق الصحيح الذي يسير فيه نحو تطبيق النسخة الأفضل.

لو نتذكر في الماضي القريب استغناء الريال عن الحارس الأول لإسبانيا في يورو 2000 «كانيزاريس» لفالنسيا من أجل «سانشيز» الذي لم يكن بنفس كفاءة الشاب الواعد «كاسياس» والذي ظل وحيدًا دون منافسة تذكر من بعد عام 2003 وذلك أثر سلبًا عليه بسقوطه في هفوات فادحة خصوصًا في الكرات العرضية.

واليوم تعيش حراسة مرمى الريال استقرارًا يختلف جملة وتفصيلا عن الأيام الأولى لبيريز، الأمر نفسه يخص كل الخطوط التي عانت من الترقيع التكتيكي، بوجود أكثر من لاعب قادر على تأدية عدة أدوار، وهي المرونة التي ضمنت لمورينيو ثم لأنشيلوتي تطبيق عدة خطط وطرق على مدار السنوات الثلاث الماضية، مثل خطة 4-2-3-1 و4-4-2 و4-3-3، ليصل النادي لنصف نهائي الأبطال 4 مرات متتالية ويحقق لقب البطولة بالإضافة لليجا وسوبر إسبانيا وسوبر أوروبا، وما خفي كان أعظم!.

خط الدفاع كان يعاني من هشاشة بدلاء مثل «بافون، برافو، كارانكا وإيفان كامبو» مع تقدم هليجييرا وهييرو في السن مع معاناة وودجيت من إصابة مزمنة، كما أننا لم نر لأكثر من سبع سنوات بدلاء لميشيل سالجادو وروبرتو كارلوس على الطرفين كما الآن في وجود كوينتراو وآربيلو.

لو أن الريال تعاقد مع بيل وخاميس رودريجيز ورونالدو ومودريتش في وجود جيل 2003 لأكدت على أنه في طريقه نحو الهاوية من جديد وتكرار مهازل الفترة الأول لبيريز في النادي.

هذا لن يحدث فهو يمتلك في وقتنا هذا مجموعة متميزة في قلب الدفاع «ناتشو، سيرخيو راموس، بيبي ورفاييل فاران»، وعلى الطرف الأيسر البرتغالي «كوينتراو» بديل ممتاز لمارسيليو، وعلى اليمين الإسباني «أربيلوا» يمكنه تأدية دور كاربخال، كل السالف ذكرهم لديهم المرونة للعب أكثر من دور في الخطوط الخلفية، فلو أصيب كاربخال وكانت ثقة المدرب مهزوزة مثلاً في أربيلوا فبإمكان راموس تأدية دور الظهير الأيمن، وهذا سيؤدي لمشاركة فاران في قلب الدفاع جنبًا إلى جنب بيبي، وإذا أصيب بيبي أو تعرض كالعادة للإيقاف فيوجد ناتشو أو حتى آربيلوا الذي يستطيع تأدية دور قلب المدافع ضد أندية الصف الثاني أو الثالث.

المدربون السابقون «كيروش ولوكسمبورجو وكارو وكابيلو» قد يكونوا ظلموا لاهتمام بيريز بتسديد الديون، فلم يحظوا بهذا التنوع الرهيب في امكانيات لاعبي الدفاع أو الوسط الذين جاءوا في عهد مورينيو وأنشيلوتي، فلا يمكن الآن اللجوء للعب بجاريث بيل أو بكريستيانو رونالدو في منطقة الوسط الدفاعي كما كان يحدث مع بيكهام أو جوتي، ولا يمكن وضع راموس كلاعب وسط دفاعي متأخر كما كان يحدث مع هييرو أو هيليجييرا.

نقطة أخرى محورية وهامة، عقلية لاعب كرة القدم تغيرت وتطورت عما سبق، فزين الدين زيدان ورونالدو وبيكهام وفيجو وراؤول لم تكن تربطهم علاقة وطيدة بصالة الألعاب الرياضية عكس لاعبي هذا الجيل، جاريث بيل أو كريستيانو رونالدو أو كروس أو خاميس، كل واحد منهم يتمتع بلياقة بدنية ورشاقة وعضلات مفتولة بفضل النظام الغذائي والتدريبي والتركيز على صالة الألعاب والتمريرات العضلية.

انظروا إلى بيل كيف أضحى، في غضون سنة واحدة بعد انضمامه من توتنهام تحول من مُجرد لاعب هش إلى لاعب شرس. هناك صورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تقارن ما بين هيئته الحالية وهيئته السابقة التي انضم صيف 2013،ولعل هذا أحد أسباب فشل لاعب مثل كاكا الذي لم يطور من نفسه وظل في جلباب زيدان معتقدًا أنه في الحقبة الأولى لبيريز وليس الحقبة الثانية، الريال لم يعد يعول على المهارات فقط والفريق يلعب كقبضة واحدة.

نعم الفروقات الفنية والتكتيكية بين التجربة الأولى لبيريز والتجربة الثانية ليست الشيء الوحيد الذي يستحق الدراسة، العوامل النفسية كذلك لها دور، ففي السابق كان بيكهام يغير من فيجو والعكس، وهذا خلق ربكة لكل المدربين الذين تولوا تدريب الفريق، كيروش فضل فيجو على بيكهام كجناح أيمن، ولوكسمبورجو وكارو فضلا بيكهام على فيجو في الجناح الأيمن.

كوينتراو قال أن التتويج بالسوبر الأوروبي على حساب إشبيلية مُجرد بطولة من ست بطولات يسعى الريال للفوز بهم هذا الموسم، ورونالدو أدلى بنفس التصريح بعد تتويجه بجائزة «جول 50» كأفضل لاعب في موسم 2014/2013، وهم قادرون على ذلك، كلامهم سيتحول لأفعال، وفي ظل التخبط الإداري والتجديد الفني للبرسا، وتردد جوارديولا في تطبيق التيكي تاكا أو مواصلة البايرن كألماني، قد نعيش هذا الموسم أنجح وأفضل نسخة جلاكتيكوس عرفها التاريخ على الصعيد المحلي والقاري.