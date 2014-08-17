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16 أغسطس 2014

روني ماتا روني ماتا الأحد 20 شوال 1435 هـ - 17 أغسطس 2014
باريس سان جرمان باريس سان جرمان الأحد 20 شوال 1435 هـ - 17 أغسطس 2014
آرسنال آرسنال الأحد 20 شوال 1435 هـ - 17 أغسطس 2014
صرخة صرخة الأحد 20 شوال 1435 هـ - 17 أغسطس 2014
دورتموند دورتموند الأحد 20 شوال 1435 هـ - 17 أغسطس 2014
الكرة الامريكية الكرة الامريكية الأحد 20 شوال 1435 هـ - 17 أغسطس 2014

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