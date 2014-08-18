الجوهرة.. والملاعب غير الصالحة!

قرأت تصريحا لعضو في «الفيفا» حول ملاعب الدوري السعودي لكرة القدم وأن غالبية الملاعب لا تصلح لمباريات كرة القدم. وهذا الواقع المؤلم يدفعني للتأكيد على أن المشكلة لا تنسحب على الأرضية السيئة فحسب بل حتى على سوء التنظيم.

ذهبت لمشاهدة مباراة الاتحاد والفتح التي أقيمت في ستاد الملك عبد الله «الجوهرة». اشتريت تذكرتي من فئة المنصة الفضية «300 ريال»، ومع أنني ذهبت عصرا إلا أن أول مشكلة واجهتني تمثلت في موقف السيارات حيث المساحة صغيرة جدا لا تستوعب أعداد من يملكون تذاكر المنصتين الذهبية والفضية. والحقيقة وأنني توقعت أنني سأجد من يقوم بمهمة الإرشاد وتسهيل مهمتي في الوصول للمقعد المخصص إلا أن ذلك لم يحدث وزاد الطين بلة عدم وجود لوحات إرشادية. ثمة نقص واضح وعيب كبير في هذا الجانب وقد صدمت من عدم وجود لوحات إرشادية، كما أن الفوضى كانت سائدة مع عدم الإلزام بزي موحد بحيث يمكن تمييز العاملين ومسؤولي التنظيم. وقد التقيت بعشرات ممن وجدوا من يحتل مقاعدهم ولم يجدوا من يساعدهم في إخلاء المقاعد.

جاء أحدهم ووجد مقعده شاغرا. ذهب لمسؤول الشركة المسؤولة عن التذاكر فطلب منه مخاطبة مسؤول من «أرامكو». ضاع بين هذا وذاك واضطر أن يتابع واقفا إلى أن جلس في مقعد مخصص للإعلاميين.

أما ما حدث من دخول أعداد كبيرة ممن لا يملكون تذاكر فتلك حكاية أخرى وقد أكدتها التقارير الإعلامية التي أجرت لقاءات مع بعض المشجعين الذين دخلوا الاستاد بالمجان.

شاهدت العشرات وهم يتفرجون واقفين لعدم وجود مقاعد، وهناك من جلس في الممرات. وعليه أقول إن من شاهدوا المباراة كانوا أكثر من الرقم المعلن الذي فاق 58 ألف متفرج. بالتأكيد لم يسجل عدد الذين دخلوا بالمجان، لكن القضية الأكبر هي على أي أساس سمح لهم بالدخول فكانت هذه الفوضى المستغربة.

منشأة رياضية عالمية جميلة، ولا شك أن «أرامكو» تستحق الشكر على سرعة إنجاز هذا الاستاد الرائع، لكن لماذا لم يكن التنظيم موازيا وفي نفس مستوى هذه المنشأة الضخمة.

أرجو أن يكون هناك تحرك سريع ليس للمحافظة على هذه المنشأة الرياضية فحسب بل على إيجاد بيئة رياضية تنظيمية نفرح ونفخر بها. لماذا يضيع هذا الجمال بسبب سوء التنظيم وسوء المداخل وتداخل الدرجات وعدم وجود لوحات إرشادية وعدم تنظيف المقاعد. ولماذا المساحات الكبيرة الشاغرة حول الاستاد وهناك من أوقف سيارته بعيدا عن الاستاد نحو كيلومتر؟!

كان مشهدا صعبا وأنا أشاهد المشجعين وهم يقطعون مسافات طويلة جدا بعد المباراة للوصول لمركباتهم.







*نقلاً عن الشرق الأوسط اللندنية